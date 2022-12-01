Храм у Таїланді спорожнів через те, що всі його ченці провалили тест на наркотики

Як повідомляє Agence France-Presse (AFP), у Таїланді буддійський храм спорожнів після того, як усі його ченці провалили тест на наркотики. Усіх їх усунули від служіння.

Інцидент трапився у храмі в районі Бунг Сам Пхан (провінція Пхетчабун) минулого понеділка. Усі четверо ченців (включно з настоятелем) не пройшли тест на наркотики — він показав позитивний результат на наявність метамфетаміну.

Усіх служителів Будди відправили до клініки для проходження реабілітації від наркозалежності.

До храму надішлють нових ченців, оскільки місцеві жителі стурбовані тим, що не можуть здійснювати ритуали.

За даними ООН, Таїланд вважається великим пунктом транзиту метамфетаміну, що надходить із М’янми через Лаос.