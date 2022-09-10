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Гламурний туризм: Експерти розповіли, що таке глемпінг і чому вам це потрібно

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Якщо ви любите відпочивати на природі, але не хочете розлучатися зі звичним комфортом, глемпінг – винахід для вас. “ДІП” розповідає, що це таке і чому вам сподобається.

Слово глемпінг (glamping) утворено з двох – гламур (glamour) та кемпінг (camping). Вигадали його для позначення відпочинку на природі без відмови від побутового комфорту. Вам, як і у звичайному номері готелю, є душ, ванна, туалет, а також їжа. Не треба думати, як зварити суп у котелку на вогнищі, не потрібно брати з собою консерви та локшину у брикетах. Весь свій час ви зможете витратити на прогулянки та спілкування, а не виживання у диких умовах.

Насправді глемпінги бувають різні. Вибирати потрібно те, що вам підходить більше. Це можуть бути намети – великі, місткі, більше схожі на повноцінні будиночки з різними кімнатами, а можуть бути справжні дерев’яні будиночки, в яких є все необхідне, щоб відпочити зі звичним комфортом.

Часто в таких будиночках є міні-кухня, де можна зварити каву або приготувати щось із тих продуктів, що ви взяли з собою. Є такі глемпінги, в яких є окрема будівля з кухнею, де накривають шведський стіл на сніданок, а обід та вечерю можна замовляти по меню.

Також звертайте увагу, які розваги для гостей пропонують у глемпінгу. Це можуть екскурсії та походи, якщо глемпінг у горах, прогулянки на конях, лазня, масаж, басейн, майстер-класи з кераміки для дорослих та дітей – варіантів маса, вибір тільки за вами.

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