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ТуризмФіліппіни

Філіппіни визнані найкращим пляжним напрямком Азії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Філіппіни визнані найкращим пляжним напрямком Азії

7 вересня у Хошиміні відбулася 29-та церемонія World Travel Awards. Тріумфатором премії серед азіатських країн стали Філіппіни, які перемогли в номінації «Найкращий пляжний напрямок Азії» та «Найкращий напрямок для дайвінгу Азії».

Крім того, район Інтрамурос у Манілі визнаний найкращою туристичною пам’яткою Азії.

Філіппіни вже вшосте поспіль визнаються WTA найкращим місцем для пляжного відпочинку в регіоні. Суперничали з ними Індія, Індонезія, Малайзія, Шрі-Ланка, Таїланд та В’єтнам. Вчетверте країна стала провідним місцем для дайвінгу в Азії, випередивши Індонезію, Малайзію та Таїланд.

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