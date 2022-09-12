Філіппіни визнані найкращим пляжним напрямком Азії

7 вересня у Хошиміні відбулася 29-та церемонія World Travel Awards. Тріумфатором премії серед азіатських країн стали Філіппіни, які перемогли в номінації «Найкращий пляжний напрямок Азії» та «Найкращий напрямок для дайвінгу Азії».

Крім того, район Інтрамурос у Манілі визнаний найкращою туристичною пам’яткою Азії.

Філіппіни вже вшосте поспіль визнаються WTA найкращим місцем для пляжного відпочинку в регіоні. Суперничали з ними Індія, Індонезія, Малайзія, Шрі-Ланка, Таїланд та В’єтнам. Вчетверте країна стала провідним місцем для дайвінгу в Азії, випередивши Індонезію, Малайзію та Таїланд.