ГоловнаCOVID Travel NewsФіліппіни відкриваються для щеплених іноземних туристів
COVID Travel NewsТуризмФіліппіни

Філіппіни відкриваються для щеплених іноземних туристів

Євгеній Подольський

Як повідомляє інформагентство Philstar, влада Філіппін прийняла рішення відкрити кордони країни для повністю вакцинованих від коронавірусу туристів без проходження карантину. Рішення набирає чинності з 10 лютого.

Крім сертифікату вакцинації, іноземним туристам доведеться надати також ПЛР-тест, зроблений максимум за 48 годин до поїздки. Рекомендується також протягом семи спостерігати за можливими симптомами інфікування та у разі їх прояву повідомити про це медиків.

Нещеплені іноземні туристи також можуть в’їхати до країни, але вони мають проходити 14-денний карантин у спеціальних обсерваторах.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsLifeStyleСШАМедицинаЄгипетТуреччинаРосіяУкраїна

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропаздоров'япандеміяОмікронПоради туристамвакцинаціяпогода

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал