Філіппіни відкриваються для щеплених іноземних туристів

Як повідомляє інформагентство Philstar, влада Філіппін прийняла рішення відкрити кордони країни для повністю вакцинованих від коронавірусу туристів без проходження карантину. Рішення набирає чинності з 10 лютого.

Крім сертифікату вакцинації, іноземним туристам доведеться надати також ПЛР-тест, зроблений максимум за 48 годин до поїздки. Рекомендується також протягом семи спостерігати за можливими симптомами інфікування та у разі їх прояву повідомити про це медиків.

Нещеплені іноземні туристи також можуть в’їхати до країни, але вони мають проходити 14-денний карантин у спеціальних обсерваторах.