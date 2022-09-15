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ТаїландТуризм

Європейців більше немає: Таїланд озвучив неймовірні цифри по турпотоку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Європейців більше немає: Таїланд озвучив неймовірні цифри по турпотоку

Уряд Таїланду озвучив неймовірні цифри: згідно з ними, з 1 січня по 8 вересня країна прийняла понад 5 млн туристів, але до лідерів за кількістю туристів європейці тепер не входять. Зникли з цього переліку і китайські, та російські туристи. А основна частка у в’їзному турпотоці до Таїланду тепер належить туристам із сусідніх країн, насамперед із Малайзії, які постачають у королівство «короткострокових» туристів. Ще раз наголосимо, що не лише росіян, які через авіасанкції не мають поки що прямих перельотів до Таїланду, а й європейців у списку лідерів більше немає.

Загалом у «країну посмішок» у період з 1 січня по 8 вересня прибули 5 018 172 іноземні туристи. Про це заявив речник тайського уряду Танакорн Ванбунконгчана.

При цьому лідируючі ринки виявилися виключно азіатськими. Як повідомило Управління туризму Таїланду (TAT), найбільша група туристів прибула з Малайзії, з 751 397 прибуттями. Наступною була Індія з 480 825 прибулими. На третьому місці опинився Лаос із 310 464 прибулими. Камбоджа зайняла четверте місце за кількістю туристів у Таїланді, загалом 249 084 прибуття. До речі, минулого місяця до них потрапила Великобританія, але на даний момент за підсумками півріччя європейців у списку немає.

При цьому прогнози на майбутнє у чиновників від туризму цілком оптимістичні. За оцінками ТАТ, кількість туристів досягне 10 мільйонів, виходячи з попередніх рейсів та бронювань готелів на наступні три місяці.

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