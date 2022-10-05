Європа закриває дедалі більше внутрішніх кордонів для боротьби з нелегалами

Минулого тижня Австрія та Чехія відновили прикордонний контроль зі Словаччиною.

Уряд Австрії оголосив, що країна відновила контроль на прикордонних пунктах пропуску зі Словаччиною через збільшення притоку нелегальних мігрантів, що відзначалося останнім часом в країну.

Контроль було відновлено вранці в середу, 28 вересня, на 11 прикордонних переходах, і це рішення було офіційно підтверджено міністром внутрішніх справ Австрії Герхардом Карнером: «Ми повинні встигнути відреагувати раніше, ніж контрабандисти», — сказав міністр, додавши, що контроль знову запроваджується. щоб запобігти незаконному проїзду мігрантів через Австрію як транзитну зону в інші країни. Особливо актуально це питання постало після того, як Чеська Республіка знову запровадила прикордонний контроль зі Словаччиною.

Чехія оголосила на початку минулого тижня про закриття кордону зі Словаччиною для захисту від нелегалів, які транзитом прямують до Німеччини. Прикордонний контроль тут було відновлено опівночі з 28 на 29 вересня.

Цього року кількість нелегальних мігрантів, які прибули до Чехії, збільшилася на 1 200 відсотків, поліція країни зловила 11 000 мігрантів.

Близько 500 чеських поліцейських і 60 митників розташувалися вздовж 250-кілометрового чесько-словацького кордону, і люди можуть перетинати його лише в 27 офіційних пунктах пропуску.

Міністерство внутрішніх справ Словаччини відреагувало на ці заходи, роз’яснивши громадськості, що вони спрямовані не проти Словаччини, а проти вторинної міграції, яка різко зросла на зовнішньому кордоні через відсутність належного захисту Шенгенської зони.

Словацькі чиновники закликали ЄС та Frontex краще захищати кордони ЄС. Проблеми вторинної міграції повинні вирішуватися головним чином у третіх країнах, Туреччині та на Західних Балканах як пріоритет.

У шести інших країнах ЄС нині також діє прикордонний контроль через міграційні загрози. У той час як Австрія здійснює прикордонний контроль на кордонах зі Словаччиною, Словенією та Угорщиною, Данія має сухопутні кордони та порти з поромним сполученням з Німеччиною та Швецією.

Німеччина, зі свого боку, має контроль на сухопутному кордоні з Австрією, як і Франція. У Норвегії та Швеції також діє прикордонний контроль. Перша перевіряє паспорти в портах із поромним сполученням із Данією, Німеччиною та Швецією, друга — на всіх внутрішніх кордонах.