Експерти зробили прогноз по туризму в Європі

Цього літа значно збільшилася кількість мандрівників, які прямують до Європи, і експерти кажуть, що ця тенденція збережеться восени та взимку, передає Breakingtravelnews.com.

Компанія ForwardKeys аналізує мільйони щоденних рейсів та надає аналітичні інструменти для визначення тенденцій та прогнозів у туристичній галузі. Так, ForwardKeys опублікувала останній звіт щодо європейських напрямків.

“Відновлення після пандемії триває, незважаючи на хаос у поїздках та скорочення пропускної спроможності, викликані нестачею персоналу”, – сказав віце-президент ForwardKeys Олів’є Понті.

У липні та серпні кількість авіарейсів, які здійснили іноземні відвідувачі, у Туреччині та Греції збільшилася на дев’ять і два відсотки відповідно, перевищивши допандемічний рівень. Хоча прогноз на наступні три місяці показує, що кількість бронювань авіаквитків була лише на 21 відсоток нижчою за допандемічний рівень, авіаперевезення Європою скоротилися на 26 відсотків порівняно з рівнем 2019 року.

Бронювання у Туреччині та Греції збільшилися на 20 і 5 відсотків відповідно, тоді як у Португалії знизилися на 3 відсотки, в Ісландії – на 7 відсотків, а в Іспанії – на 15 відсотків.

Серед найбільш успішних міських напрямів був Стамбул, в якому зафіксовано збільшення кількості рейсів на 2 відсотки, за ним йдуть Афіни (зниження на 7 відсотків), Рейк’явік (зниження на 8 відсотків), Порту (зниження на 8 відсотків) та Малага (зниження на 8 відсотків).

Експерти вважають, що європейські напрямки могли б залучити більше туристів, якби авіакомпанії краще справлялися з піковим попитом наприкінці весни та на початку літа. Дані показують, що без збоїв кількість бронювань рейсів усередині Європи збільшилася на п’ять відсотків.