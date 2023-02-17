Експерти розповіли, з якими труднощами зіткнеться світова цивільна авіація у 2023 році

Очікується, що цього року галузь відновиться майже до рівня, який існував до пандемії, або навіть перевищить його, проте нестабільні чинники продовжують створювати перешкоди, які подолати буде непросто. Які ключові моменти можуть вплинути на авіаційну галузь цього року?

Підвищений попит на авіаперевезення триватиме

Попит на авіаперельоти значно зріс минулого року, оскільки більшість країн світу зняла обмеження. Авіакомпанії сьогодні можуть ще більше ущільнити свої розклади та наблизитися до рівня пасажиропотоку, який існував до пандемії. Ну а оскільки Китай знову відкрив кордони і небо, є всі підстави вважати, що обсяги перевезень знову перевищать торішній рівень, а пасажиропотік виявиться вищим, ніж до пандемії.

З іншого боку, нікуди не поділися проблеми, з якими зіткнулися торік авіакомпанії та аеропорти. Це, перш за все, брак навченого персоналу та зростаючі ціни на пальне. Та й інфляція рухається лише нагору.

Тим не менш, шанси на те, що авіаційна галузь зможе подолати ці турбулентні фактори протягом ще успішнішого року, великі.

Вади в ланцюжках поставок

У 2023 році авіакомпаніям належить більш складна, ніж у пролом, боротьба з технічним забезпеченням польотів. Безперечно, авіакомпанії захочуть наростити потужності за рахунок нових літаків у своїх парках, але торік було багато збоїв у ланцюжках поставок, і ця тенденція, на жаль, цього року збережеться.

Глобальні проблеми з нестачею одного, то іншого безумовно, знизять темпи виробництва, як це було минулого року, коли не вистачало двигунів, та інші запчастини були недоступні. Тобто виробники літаків зіткнуться з труднощами при виконанні контрактів на постачання, на авіакомпанію чекає стагнація потужностей.

Ставки оренди повітряних суден різко зростуть

Проте. Незважаючи на те, що виробництво та постачання літаків зазнають труднощів, авіакомпанії, як і раніше, мають інші варіанти розширення парку повітряних суден. Зокрема, через лізинг. Дивіться самі: за час пандемії авіакомпанії скоротили свій парк приблизно на 4 відсотки, а ось лізингодавці повітряних суден, навпаки, розрослися новою технікою на понад 15 відсотків. Сьогодні вони управляють більш як 50% світового парку пасажирських повітряних суден.

Ще один момент. Під час пандемії авіакомпанії побачили, що терміни доставки орендованих літаків коротші, ніж при отриманні нових машин від виробників, чи то Boeing, чи Airbus. Це означає, що попит на орендовані повітряні судна стане ще вищим, і лізингодавці матимуть можливість гнучко підвищувати розцінки. З огляду на те, наскільки сильно інфляція б’є по індустрії лізингу повітряних суден, очікується, що ставки оренди зростуть, оскільки лізингодавцям потрібно покрити капітальне фінансування.

Цифровізація аеропортів посилиться

У 2022 році аеропорти зіткнулися з багатьма збоями в роботі через те, що виявилися не готовими до різкого зростання попиту. Деякі великі вдалися навіть до штучного обмеження пасажиропотоку, оскільки вони щосили прагнули уникнути величезних черг, затримок і плутанини з багажем.

Ситуацію вдалося покращити завдяки ширшому впровадженню цифрових алгоритмів та штучного інтелекту: з’явилися системи прийому та обробки багажу, які працюють без участі людини, зріс обсяг пасажирів, які попередньо зареєстровані на рейс, паспортний контроль все частіше проходить в автоматичному режимі тощо.

Ці зміни сьогодні є ключовими в аеропортах, тому їхня присутність та використання розшириться, а керівництво повітряних гаваней більше інвестуватиме в передові технології.

Екологічно чистого авіаційного палива стане більше

Авіаційна промисловість ще рік наблизилася до нульового рівня викидів вуглекислого газу. Є очевидний та зрозумілий варіант із оновленням застарілого парку повітряних суден на більш сучасні та економічні літаки. Але не факт, що вдасться швидко одержати достатню кількість нових двомоторних лайнерів. Тому доведеться робити ставку на використання екологічно чистого авіаційного палива (SAF).

Минулого року виробництво SAF потроїлось, але, як і раніше, становить лише близько 1 відсотка від обсягу, запланованого на 2030 рік. Оскільки все більше авіакомпаній прагнуть довгострокового використання SAF, цього року авіаційна промисловість змушена буде розглянути та знайти ресурси для розширення виробництва та подальшого впровадження такого біопалива.