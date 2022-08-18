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Експерти розповіли, які страви небезпечно вживати у літаку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Експерти розповіли, які страви небезпечно вживати у літаку

Наш організм у польоті знаходиться в інших умовах, ніж на землі. Тому під впливом ряду факторів нам важко після будь-якого перельоту, який триває більше двох годин. Це пов’язано з харчуванням у тому числі. У матеріалі “ДІП” – про те, що небезпечно вживати в літаку.

Кава та алкоголь

У літаку організм зневоднюється, тому лікарі радять пити більше рідини. Так ви заповните водяний баланс. Однак якщо ви вирішите вживати каву чи алкоголь, то це буде найгіршим варіантом із усіх. Справа в тому, що ці напої сприяють ще більшому зневодненню. Щоб мінімізувати шкоду від них, запивайте і каву, і алкоголь простою водою. На один келих або кухоль беріть дві склянки води.

Копченості та фаст-фуд

Це також пов’язано з тим, що організму у літаку не вистачає достатньо води. Копченості, соління та фаст-фуд можуть також посилити ситуацію. Це стосується тих людей, які беруть їжу із собою в літак. Саме тому експерти рекомендують вживати те, що дають стюардеси. Ця їжа збалансована, в ній достатньо приправ та солі, а також калорій, щоб у вас була енергія протягом польоту.

Капуста та бобові

Не варто вживати продукти, що підвищують газоутворення. Через тиск на висоті у вашому животі стає більше газів. Шлунок, у свою чергу, тисне на діафрагму. Через це дихати стає важче, кровообіг стає повільним через давлячі органи. Для здорової людини це не небезпечно, загрожує лише невеликими ускладненнями. Однак якщо у вас є хронічні захворювання, краще відмовитися від цієї їжі.

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