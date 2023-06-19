Експерти розповіли в яких країнах найкорисніші сніданки

У кожній країні прийнято їсти на сніданок певні продукти та страви, проте не всі вони однаково корисні. Нутриціолог розповіла, сніданок якої кухні світу можна вважати найздоровішим.

За словами експерта, найпопулярніший вид сніданку, про який чули всі – традиційна англійська. Але насправді однією вівсянкою, до якої немає запитань, англійці зазвичай не обмежуються.

“Каша, зварена на воді без цукру і не швидкого приготування – відмінний варіант, щоб запастися енергією. Однак набагато популярніший у англійців сніданок із яєчні з шинкою або сосисками, грибами та помідорами, а також тости з олією та джемом. Просто комбо, щоб отримати масу зайвих калорій та шкідливих жирів. До користі для здоров’я це, зрозуміло, не має жодного відношення”, – повідомила нутриціолог.

Проблеми з калорійністю мають і американський сніданок. Справа в тому, що в Штатах на початку дня вважають за краще їсти панкейки, тости та пластівці з молоком. До них додають джем, сиропи, мед, фрукти тощо. А про білкову частину раціону доводиться лише мріяти.

“Швидкі вуглеводи швидко перестають давати енергію, організм із таким сніданком досить скоро вимагає “додати вугілля в топку”. Словом, на щоденній основі таке категорично не рекомендую. Любіть поснідати млинцями? Робіть це у вихідний і стежте за кількістю з’їденого”, – застерегла експерт.

Не надто корисний, за словами експерта, і традиційний французький сніданок, що складається з кави та круасану або багету з олією та джемом. І тут вся справа у жирах, цукрі та швидких вуглеводах у складі, які не підуть на користь здоров’ю.

“У Швейцарії традиційним сніданком вважаються мюслі. Готова суміш із висівок і злаків із сухофруктами зазвичай заправляється йогуртом. Але звучить це здорово тільки на перший погляд. Я не прихильник таких сніданків, тому що в більшості випадків і самі мюслі, і йогурт до них напхані цукром і цукрозамінниками, підсолоджувачами, консервантами та іншими нездоровими складовими. У результаті до корисної їжі ця страва не має жодного відношення”, – констатувала лікарка.

Вона зазначила, що на особливу увагу заслуговує сніданок у Туреччині. Зазвичай це свіжа домашня випічка та сир, овочі, варені яйця, ковбаса, маслини, джем, мед та інші десерти. З напоїв – турецька кава чи чай.

“Турецький сніданок різноманітний, ситний і майже здоровий, якщо правильно розставити акценти і не налягати на ковбасу та булки з олією”, – заявила експерт.

Найкориснішими експерт назвала традиційні сніданки з каші на воді з додаванням ягід, горіхів або сухофруктів.

“Якщо хочеться снідати правильно, перевагу, звичайно, краще віддавати кашам і турецькому сніданку – вони збалансовані і корисні”, – підсумувала нутриціолог.