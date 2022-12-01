Експерти розповіли, що заборонено робити туристам на Мальдівах

Мальдіви нерідко називають райськими островами через їх білосніжний пісок і прозору блакитну воду. Однак у цій країні існують закони, які стосуються туристів. При цьому варто пам’ятати, що мальдівці дуже суворі і не прощатимуть туристам штрафи та арешти. Про те, що заборонено робити туристам на цих островах – у матеріалі “ДІП”.

Привозити тварин

Єдині свійські тварини, які є на Мальдівах, — поліцейські собаки. Строго заборонено привозити на ці острови вихованців, навіть якщо ви об’їздили з ними вже півсвіту. Справа в тому, що, по-перше, Мальдіви дуже релігійна країна. По-друге, тут дуже тендітна, але розвинена екосистема, яку може порушити будь-яка тварина, що втратилася.

Купатися в бікіні та голяка

Оскільки мальдівці дуже прихильні до своєї релігії, більшість законів, що стосуються туристів, пов’язані з ісламом. Так, наприклад, туристам заборонено плавати та засмагати у бікіні. Однак це не стосується окремих островів, де розташовані готелі. Бікіні заборонено одягати жінкам, котрі хочуть на пляжі житлових островів. Також заборонено заходити у воду голяка, і це правило поширюється на всю територію острова.

Привозити алкоголь

Закупитись спиртним у Duty Free для відпочинку на Мальдівах не вдасться. Справа в тому, що весь алкоголь вилучають при прильоті до міжнародного аеропорту країни. Вживати спиртне можна тільки на курортах, але не всі готелі пропонують туристам такі напої. Заздалегідь дізнавайтеся про те, чи пропонує готель асортимент алкоголю.

Пропагувати релігію

На Мальдівах заборонено пропагувати будь-яку іншу релігію, окрім ісламу. Справа в тому, що в історії вже були випадки, коли на острови приїжджали люди та починали звертати мешканців у свою віру. Навіть якщо ви не збираєтеся пропагувати релігію, деякі атрибути взяти з собою у відпустку не вдасться, тому ввозити Біблію, наприклад, на Мальдіви заборонено.

Вивозити деякі сувеніри

Якщо ви колекціонуєте гроші, то розчаруєтеся законами Мальдів. Вони стверджують, що місцеву валюту, рупії, вивозити з країни не можна. Також заборонені вивезення корали, сувеніри з черепах та інші природні предмети. Якщо ви хочете купити сувенір на Мальдівах, то краще звернутися до спеціалізованих магазинів та зберегти чек, якщо до вас будуть питання на митниці.