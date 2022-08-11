Експерти розповіли, що таке «гарячі тури» і кому вони вигідні

Ви, напевно, хоча б раз чули в турагентстві фразу “палаюча путівка”. Їх пропонують людям, які не мають фіксованих дат вильоту, а також тим, хто хоче заощадити на поїздці. Останнім часом палаючих путівок стало набагато менше, але їх придбання не менш вигідне. У матеріалі “ДІП” – про те, що це таке і кому вигідно купувати такі тури.

Що таке “гарячі” тури і звідки вони беруться

Багато людей помилково вважають, що можуть полетіти по туру, що горить, в будь-який готель, в який вони захочуть, але це не так. Як правило, їх продають турагенти та туроператори в рамках пакетного туру, і там залишаються не найпопулярніші готелі.

Тури, що горять, з’являються через те, що туроператори викуповують місця в готелях і організовують чартерні рейси заздалегідь на туристичний сезон. Вони мають певну кількість місць, які потрібно продати. Якщо не вдасться знайти туристів, то гроші будуть витрачені даремно, і оператор працюватиме собі на збиток.

Коли до поїздки певної туристичної групи залишається тиждень чи кілька днів, туроператор починає скидати ціну на тур. Тоді він і стає палаючим. Чим ближче дата вильоту, тим дешевшою буде поїздка.

Туроператори просто не хочуть втрачати гроші, які вони вже заплатили за готель та літак заздалегідь. Саме тому вони можуть продавати тури за ціною, яка набагато дешевша за попередню. Якщо дата вильоту стоїть на завтра, то ви можете купити тур за собівартістю, але це відбувається вкрай рідко. Як правило, знижка на тур складає до 30% від початкової ціни.

Кому підійдуть гарячі тури

Гарячі тури ідеальні для людей, які не мають фіксованих дат відпустки. Так, вони можуть вилетіти буквально будь-якого дня. Тоді ймовірність того, що вам підійде певний тур значно підвищується.

Також тури, що горять, ідеальні для тих, кому не потрібно довго збиратися і планувати подорож. Як правило, це люди, які летять одні, з друзями чи в парі. Сім’ям гарячі тури підходять не завжди через тривалу підготовку до відпустки.

Не варто купувати гарячий тур, якщо вам важливо те, в який готель ви поїдете. Якщо ви розраховуєте на гарячий тур, то висока ймовірність отримати готель без потрібного харчування, без басейну, необхідних послуг, а також той, який буде розташований не в тому районі, де вам хотілося б.