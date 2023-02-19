Австралійський авіаційний експерт із 40-річним досвідом професор Даг Друрі розповів CNN, чи може летіти літак на одному двигуні.

“Такі випадки, на жаль, іноді трапляються в авіації: у мене самого під час польоту відмовив двигун, але хороша новина полягає в тому, що це вкрай рідкісне явище. Це робить авіацію найбезпечнішим видом транспорту у світі, — зазначає експерт. – Висококваліфіковані пілоти проводять багато часу на повнорухомих тренажерах, відпрацьовуючи саме такі ситуації”.

“Коли відмовив двигун і під вами багато води, є інструкції, які ви повинні дотримуватися. Це стає звичним: ви не панікуєте, не сходите з рейок, згадуєте свої тренування, і саме це сталося в даному випадку”, – додає він.

Чи можуть літаки літати лише на одному двигуні?

“Безумовно. Саме для цього вони і призначені. За законом літаки повинні вміти літати з пункту А до пункту Б, над водою тільки на одному двигуні. Згідно з керівництвом, розробленим регуляторами безпеки в Австралії, будь-який літак, який злітає з наміром дістатися певного пункту призначення, має бути спроможним дістатися туди на одному двигуні на основі навантаження, визначеного перед зльотом”, – вважає авіаційний експерт.

За його словами, це правило гарантує, що навіть якщо один двигун вийде з ладу, літак все одно зможе благополучно дістатися місця призначення. Він може летіти, доки не закінчиться паливо. По суті ці літаки створені для того, щоб літати на одному двигуні так само добре, як і на двох.

“Якщо працює лише один двигун, значить, у вас не буде максимальної тяги для зльоту, але ви зможете злетіти і приземлитися. Але хоча літак може літати і на одному двигуні, дуже рідко трапляється, щоб двигун відмовив у середині польоту”, – наголошує колишній. пілот.

Процедури технічного обслуговування в авіакомпаніях ретельно відпрацьовані, а технічні фахівці мають ліцензії того ж рівня та якості, що й пілоти. Як правило, хтось проводить технічне обслуговування літака на землі, але за ним приходить хтось, хто оглядає його та тестує, щоби переконатися, що він працює на 100 відсотків.

Існують наземні випробування, льотні випробування та процеси сертифікації, які необхідно пройти, перш ніж літак зможе приймати пасажирів. Ось чому ці події такі рідкісні.

Подібний інцидент стався у середині січня 2023 року. Рейс авіакомпанії Qantas з Окленду благополучно приземлився в Сіднеї, після того, як в середині польоту пролунав сигнал лиха через “вкрай рідкісну” відмову двигуна, в результаті якого пілот був змушений приземлитися на одному двигуні.