Експерти розповіли, чому в центрі Австралії ніхто не живе

Незважаючи на те, що Австралія займає цілий материк і континент, вона не настільки велика, як багато хто звик думати. Її площа становить лише 7,6 мільйона квадратних метрів, а проживає в країні близько 28 мільйонів осіб. При цьому мешканці Австралії заселяють аж ніяк не всю площу континенту. І туристи, які приїжджають до країни, бачать, як правило, лише її узбережжя. У центрі материка, по суті, робити нічого. Там ніхто не живе, окрім індіанців. Чому так сталося, читайте у матеріалі «ДІП».

По-перше, що ближче до центру материка, то менше там різноманітних ресурсів. Основні поклади з корисними копалинами зосереджені поблизу узбережжя. У тому числі, нафта та газ. Щоправда, запаси останніх є й у центрі материка, але через віддаленість рентабельність їхньої розробки вкрай низька.

По-друге, в центрі Австралії зовсім неможливе сільське господарство, оскільки там розташована велика пустеля. Клімат тут навряд чи сподобається простим обивателям, доступних джерел води немає, а ґрунт зовсім не родючі.

І третя причина того, що жити в центрі материка ніхто не прагне, це той факт, що місцевість облюбували бойові кенгуру. Сусідство з потужними та великими тваринами аж ніяк не найкращий варіант для того, щоб зробити це місце своїм постійним місцем проживання. Та й туристам тут бути досить небезпечно.