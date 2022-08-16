Експерти розповіли, чому в літак не можна проносити рідини

Рідину в літак брати не можна, якщо вона не була куплена в магазині безмитної торгівлі «duty-free». “ДІП” з’ясував, чому в літак не можна проносити рідини.

За правилами авіації, “рідина” – це не тільки вода, а також спиртні та інші напої або вміст з в’язкою консистенцією. Наприклад, крем, косметика та молочні продукти, включаючи сир.

У ручній поклажі можна провозити рідини, якщо правильно упаковані. Тюбики необхідно помістити в прозорий пакет або косметичку об’ємом трохи більше ста мілілітрів. Загальний об’єм рідини не повинен перевищувати одного літра на особу.

Обмеження на перевезення не поширюються на дітей віком до двох років. Для них можна пронести дитяче харчування та кисломолочну продукцію. Однак суміші наперед краще не готувати, тому що неможливо перевірити справжність складу.

Також обмеження не поширюються на речовини, необхідні для харчування або лікування хворих на цукровий діабет 1 або 2 типу.

У багажному відділенні пасажири можуть провозити будь-яку кількість рідин та продуктів, які до них належать. Наприклад, будь-які напої, креми, гелі та парфуми, сири та інше.

Мед, варення і навіть ікру потрібно обов’язково здати в багаж і ретельно упакувати перед польотом. Проте варто враховувати обмеження щодо кількості продукту.

Наприклад, якщо алкогольний напій до 24% міцності, кількість не обмежується. Якщо міцність спиртних напоїв від 24 до 70%, то можна провезти не більше п’яти літрів на пасажира. Алкоголь міцністю понад 70% провозити не можна.

Обмеження на провезення рідин виникли через те, що під виглядом будь-якої рідини можна пронести легкозаймисті рідкі речовини або хімічні речовини, з яких можна створити вибухонебезпечну суміш.

Невелике загоряння можна загасити за допомогою вогнегасника, а велике вогнище на висоті десять тисяч кілометрів усунути буде набагато складніше. Тому обмежують і провезення алкоголю, етанол у складі швидко спалахує і може призвести до пожежі в літаку.