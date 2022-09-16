Експерти розповіли, чому Таїланд вважають раєм для білих туристів

Таїланд завжди вважався улюбленим місцем у туристів завдяки м’якому клімату, дешевому житлу та великому розмаїттю курортів на будь-який смак та гаманець. Хтось приїжджає в південно-східне королівство, щоб очистити карму і пройти рерит у монастирі, інші вдаються до абсолютного гедонізму в п’ятизіркових резортах на тропічних островах, а треті пускаються в розгул, стаючи завсідниками вулиць червоних ліхтарів та незліченних барів. Так чи інакше, в Таїланді кожен знайде для себе відповідне дозвілля.

З 1 липня Таїланд зняв усі коронавірусні вимоги на в’їзд для туристів, а з 1 жовтня вирішив відмінити COVID-обмеження на території самої країни.

Стиль життя

Таїланд недаремно називають країною посмішок. Люди тут справді безперервно посміхаються. Причому часто зовсім несподіваних ситуаціях (наприклад, під час важкої фізичної роботи). Як і китайці, головне для тайців — зберегти обличчя. Тут, згідно з буддистськими принципами, це розуміють як необхідність уникати конфліктів.

Тайське привітання (вай) – це уклін зі складеними човником руками на грудях. Такий уклін використовується не тільки як привітання, але й при подяці та вшануванні. Тайців вчать робити вай приблизно з дворічного віку. Але копіювати це не варто.

Кут нахилу вай залежить від соціального статусу співрозмовника, і тут турист з незнання практично неминуче впаде в халепу. Так, наприклад, якщо зробити вай офіціанту, то це буде рівнозначно тому, що вклонитися трирічній дитині в Україні.

До речі, у США, якщо зіткнутися поглядом із людиною, то вона просто посміхнеться, а ось у Таїланді випадковий перехожий швидше за все зробить саме вай. Особливо важко з дітьми, вони нерідко кидаються під колеса мотоцикла чи мопеда, щоби привітати білошкірого туриста.

Чесність також уражає тайців.

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Майже як Бог

Таїланд — украй релігійна країна, буддизм просочує всі сторони життя місцевого населення. І навіть до короля споконвіку тут ставляться майже як до Бога. Може, це жарт, але подейкують, що коли помер попередній король, повії вийшли на роботу в чорному.

Проте ставлення тайців до нинішнього правителя менш однозначне. Він славиться своїми численними любовними пригодами (серед його дружин була його особиста охоронець), татуюваннями на всю спину та любов’ю до гульб. До того ж тайці потай вважають його рідкісним самодуром та тираном. Одну з його дружин за його ж наказом навіть обрили наголо і кинули гнити у в’язниці.

Але критикувати його не можна. Покарання за це дуже суворе – до 70 років ув’язнення. Потрапити за ґрати можна за пост у Facebook або критику сукні принцеси. Туристів у Таїланді лякають, що не можна навіть кидати на землю купюри із зображенням монархів або носити їх у задній кишені.

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Мова та кухня

Якщо, проживши кілька місяців у європейській країні, можна легко вивчити її мову, хоча б на базовому рівні, то в Таїланді можна про це навіть не мріяти. За структурою тайська мова схожа на китайську. Тут безліч омонімів, а передачі значення тайці використовують різні інтонації.

У принципі, у великих містах, хороших готелях та ресторанах розмовляють англійською, але іноді у сільській місцевості доводиться тяжко. До цього потрібно бути готовим.

Зате інша мова — мова місцевої кухні — добре зрозуміла і знайома кожному туристові. Тайська кухня міцно увійшла до скарбниці світової гастрономічної культури. Безперечно, найзнаменитішою тайською стравою вважається «Том Ям» — кисло-гострий суп із куркою, креветками, рибою чи іншими морепродуктами. Ця страва поряд з французьким цибульним супом та італійським карпаччо є у всіх ресторанах світу.

Дуже популярний у Таїланді і “Пад Тай” – рисова локшина з яйцем, тофу, арахісом і паростками квасолі. Люблять у Таїланді та гострий салат з папайї, а також рибні та м’ясні страви у соусі каррі. Втім, тайська кухня настільки різноманітна, що говорити про неї можна дуже довго.

На неї вплинули М’янма, Лаос, Камбоджа, Китай, Індія, Малайзія і навіть Індонезія. Так само, як і інші азіатські страви, тайські побудовані на поєднанні п’яти смаків – солодкого, гострого, кислого, гіркого та солоного. Тому в гострому супі з креветок можна виявити ананас, гарніром до м’яса часто служить смажений банан, а варену кукурудзу посипають сумішшю із солі, цукру та перцю.

Головним продуктом місцевої кухні є рис, а ось хліб місцеві жителі майже не їдять, навіть у ресторанах він рідко є. По-друге, до тайської кухні не входять молочні продукти, і замовити в ресторані молочний коктейль практично неможливо.

До того ж тайська кухня — дуже гостра.

На відміну від рису, перець з’явився на тайській кухні відносно недавно — лише п’ять століть тому. Португальські колонізатори завезли його до Індії з Південної Америки, а звідти він поширився іншими азіатськими країнами. Проте боятися гострої їжі годі було. Тайці чудово розуміють, що це не дуже підходить туристам, і на запит подають їжу помірно перченою.

Говорячи про ресторани, потрібно виділити заклади громадського харчування для іноземців, де смачний обід обійдеться в десять доларів, та невеликі кафешки для місцевих, де пристойно поїсти можна долара за два

Оскільки тайці майже не готують удома і регулярно ходять у невеликі кафе, кухарі орієнтуються тут на постійних клієнтів та подають дуже якісну їжу. Саме в таких «народних» кафе варто скуштувати м’ясо крокодила чи жаби. А можна за ті ж два долари купити у вуличних торговців посмажені на вугіллі ковбаски та шашлики з м’яса та морепродуктів.

Якщо з їжею все непогано, то тайські напої, на жаль, не дуже різноманітні. Каву тут вважають за краще пити холодною, чай — зі згущеним молоком, але найкраще до гострої їжі підходить місцеве пиво — воно добре вгамовує спрагу і ні в чому не поступається європейським сортам. Найбільш відомою вважається пивна марка Singha.

У принципі, якщо жити у Таїланді довго, то можна купувати їжу у магазині. Багато смачних місцевих страв продаються вже готовими, і їх залишається тільки розігріти в мікрохвильовій печі (можна це зробити прямо в супермаркеті). Їжа тут доступна кожному, але супермаркети мають і свої мінуси — хороших сирів, ковбас і справжнього хліба знайти в невеликих навіть туристичних містах неможливо.

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Горезвісний секс-туризм

Перебуваючи у Таїланді, майже неможливо не написати про проституцію. Багато європейців часто прилітають до Таїланду без дружин і дітей, щоб віддатися таємним бажанням. Путівник Lonely Planet пише, що до Таїланду їдуть любителі пристрасті з усього західного світу. Серед секс-туристів навіть багато інвалідів.

Тайські повії славляться не лише своєю відносною дешевизною (близько 30 доларів за півгодини), а й сумлінним ставленням до «роботи». Вони щиро намагаються виконати всі забаганки клієнта, дуже доброзичливі та дбайливі. Частково така поведінка щира, у тайській культурі у жінок з дитинства виховують культ чоловіка. Крадіжка серед повій майже виключена. Щоправда, тут чесності сприяє мафія. Були випадки, коли на курортах мафія виставляла на вулиці трупи жриць кохання з табличкою: «Я обікрала туристів».

Деякі наївні туристи купуються на таку чесність місцевих жінок із низькою соціальною відповідальністю. Вони одружуються з ними або просто висилають їм щомісяця гроші з умовою, щоб вони припинили займатися своїм ремеслом. Дівчата з вдячністю погоджуються, пишуть своїм потенційним нареченим зворушливі листи, та й потай продовжують обслуговувати клієнтів

Але окремий пункт — це чоловіча проституція, яка також є дуже поширеною в Таїланді. Більшість чоловіків-повій — гомосексуалісти, але є такі, що спеціалізуються на обслуговуванні західних туристок.

І, звісно, ​​Таїланд славиться своїми трансвеститами. Навіть гетеросексуальні мандрівники зізнаються, що трансвестити краще відчувають, як сподобатися чоловікові виглядати суперсексуально. Тому, щоб не потрапити в незручну ситуацію (гроші вам не повернуть), якщо жриця кохання занадто сексуальна і красива, то ставитись до неї потрібно вкрай обережно: швидше за все перед вами трансвестит.

З червня в Таїланді легалізовано марихуану. На мою думку, це єдина країна у світі, де марихуану відкрито продають не в спеціальних магазинах, а в звичайних продуктових крамницях. Таким чином, у Таїланді тепер удосталь є всі гріховні задоволення. Саме тому сюди натовпами стікаються білошкірі чоловіки, пересичені прісним та праведним європейським життям.

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Різний, але для всіх зручний

Але незважаючи на ці стереотипи та стигми про Таїланд, у королівстві є набагато більше цікавого, ніж проституція та дешева вулична їжа. Навіть у межах одного курортного острова часом поєднуються, здавалося б, непоєднувані речі. Наприклад, на одній половині дивовижного острова Пханган роками живуть освічені любителі йоги, а на іншій збираються фанати Full Moon Party.

Full Moon Party – своєрідна вечірка, на якій не лише слухають музику, а й вживають наркотики. Прийшовши в розслаблений стан, іноземці люблять роздягатися догола в ресторанах. Офіціанти безуспішно намагаються протестувати, але поліція в це не втручається

При цьому любителям спокійного відпочинку безперечно потрібно вирушати на північ королівства. Це гірський край з майже незайманою первозданною природою, чудовими монастирями, де можна проходити ретрити, сплачуючи символічну суму, і цілими днями вивчати буддизм. Тут також живуть гірські племена, що сповідують анімізм, чиє життя практично не зачеплене сучасною цивілізацією.

Якщо говорити про ціни на проживання, то в Таїланді вони, як і раніше, дуже демократичні. Так, за 20 доларів на день можна жити у скромних, але цілком зручних готелях, а харчуватися у вуличних закусочних. За 40 доларів на добу можна жити у тризірковому готелі, дозволити собі гарну вечерю у ресторані та орендувати скутер. А якщо встановити бюджет у 100 доларів, то про економію можна геть-чисто забути.

Таким чином, південноазіатська країна справді визнається одним із найкращих місць для відпочинку у 2022 році. Особливо якщо порівнювати її з Європою, де через зростання цін на газ, вартість оренди житла злітала до небес і де постійно проходять мітинги.

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