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Туризм

Експерти розповіли, чому Оман може замінити Єгипет для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Експерти розповіли, чому Оман може замінити Єгипет для туристів

Оман – це держава на Аравійському півострові, що межує з Об’єднаними Арабськими Еміратами. Чому це ідеальне місце для відпочинку на заміну втомленим Єгиптом? Розповідаємо у матеріалі “ДІП“.

В Омані є унікальна природа. На відміну від держав-сусідів, це не суцільна пустеля. В Омані є гори, водоспади, фіорди, довгі піщані пляжі на узбережжі Аравійського моря. Крім того, тут збереглася арабська самобутність, яка була ще кілька століть тому.

Також з плюсів для відпочиваючих – в Омані 320-350 днів на рік сонячна погода. Середня температура повітря у Маскаті у вересні – плюс 36 градусів, у січні – плюс 25 градусів, у червні – плюс 41 градус. Тому відпочивати там можна цілий рік.

До туристів з України в країні ставляться дуже дружелюбно. Однак існують деякі обмеження щодо поведінки та зовнішнього вигляду відпочиваючих.

У Омані безліч курортів, а готелях дуже високий рівень сервісу, який порівнюють із рівнем ОАЕ. Туристи найчастіше обирають чотири- та п’ятизіркові готелі. Серед міст, де зупиняються туристи: Низва, Салала, Сохар, Сур, Дакм.

Візу можна отримати в аеропорту після прильоту до країни.

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