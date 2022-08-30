Експерти розповіли, чому Бангкок потрібно відвідати кожному

Столиця королівства Таїланду, місто вічних каменів, усмішок і хмарочосів, назва якого занесена в книгу рекордів Гіннесса як найдовша — все це Бангкок (Крунг Тхеп Маха Накхон) у дослівному перекладі з тайської “Місто Ангелів”. Ваше пізнання Таїланду не відбудеться повною мірою, якщо ви не відвідаєте Бангкок. “ДІП” розповість, чому там треба побувати всім.

В даний час столиця королівства – це синтез найдавніших традицій і пустих нічних розваг. Тут дивовижним чином поєднано автентичність місцевих ринків та діловий стиль мегаполісу.

У місті зосереджено культурну та релігійну спадщину так шановану в Таїланді: найзнаменитіші буддійські храми, королівські палаци та чудові парки.

Для гурманів Бангкок — справжнє відкриття, де можна не лише смачно та вишукано поїсти, а й вирушити на гастрономічну екскурсію вуличними кафе з дегустацією тайської кухні.

Також мегаполіс є ідеальним місцем для шопінгу. Ринки, невеликі приватні лавки, торгові центри та розкішні магазини в районі Сіам здивують вас своїм достатком асортименту та ціною.

Ви знайдете достатньо розваг у Бангкоку, якщо подорожуєте з дітьми. Аквапарки, інтерактивні виставки, розважальні центри та найбільший океанаріум у Південно-Східній Азії вразить своїм масштабом та неймовірною атмосферою.