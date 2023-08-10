Експерти пояснили, як потонути може навіть досвідчений плавець

Існує поширений міф про те, що добрі плавці не можуть потонути. Проте рятувальники стверджують, що більшість випадків утоплення пов’язані з людьми, які вміють плавати. Вони наголошують, що ризик утопитися є у кожного, оскільки вода – це небезпечна та непередбачувана стихія. Особливо схильні до небезпеки ті, хто добре володіє плаванням і покладається на свої можливості. У цій статті розглядаються ситуації, в яких навіть досвідчений плавець може опинитися в небезпеці, а також застерігається від негативних наслідків літнього відпочинку.

Чинники, що підвищують ризик

Рятувальники вказують, що більшість інцидентів на воді трапляються через грубе порушення правил безпеки. Так звані “самонадіяні” плавці ризикують життям, кидаючись у бурхливі річки, перепливаючи озера, пливучи до буйків, купаючись на необладнаних пляжах та ігноруючи рятувальні жилети.

Одним із основних ворогів відпочивальників на воді є алкоголь. Статистика показує, що 70 відсотків потонулих вживали алкогольні напої. Алкоголь знижує координацію рухів та орієнтування у просторі, що може призвести до невірної оцінки глибини, відстані до берега та вибору неправильного напрямку руху. Крім того, алкоголь розширює судини, а холодна вода звужує їх, що може викликати серйозні здорові проблеми, такі як гіпертонічний криз.

Проблеми зі здоров’ям, не пов’язані з алкоголем, можуть стати причиною трагедій на воді. Серцевий напад, інсульт, тепловий удар та раптова втрата свідомості у воді можуть призвести до плачевних наслідків. Різка зміна температури може спричинити судоми, а травми, отримані під час занурення у воду, можуть позбавити здатності триматися на поверхні.

Крім того, завжди існує ризик зіткнення із прихованими небезпеками, такими як ями на дні, вири та відбійні течії. Навіть досвідчені плавці можуть виявитися безпорадними перед цими стихіями.

Чотири життєві “ні”

1. Не намагайтеся подолати надто великі відстані у воді, щоб не виснажити свої сили та недооцінити дистанцію.

2. Не заходьте у воду, якщо ви вживали алкоголь після пікніка чи вечірки. І тут безпечніше залишатися березі.

3. Уникайте купання у незнайомих водоймах, особливо якщо це заборонено. Неможливо передбачити, які небезпеки можуть чатувати на дні.

4. Не плавайте поодинці. Наявність поряд іншої людини може бути рятівною у несподіваних ситуаціях.

Як розпізнати потопельник

Часто складно визначити, що людина перебуває у небезпеці, тому що дійсність не завжди відповідає нашим очікуванням. Зазвичай у потонулих немає сил кричати або махати руками, тому що вони виборюють виживання і витрачають усі свої ресурси на спробу залишитися на поверхні води. Тим не менш, є ознаки, за якими можна зрозуміти, що щось не так:

– Голова то з’являється над водою, то зникає під нею.

– Рот знаходиться на рівні води, і дихання стає швидким та поверхневим.

– Погляд не фокусується.

– Тіло розташоване вертикально.

– Людина борсається у воді без звуків або намагається перевернутися на спину.