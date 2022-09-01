Експерти повідомили, що попит на екстремальний туризм зросте вчетверо

Пригодницький туризм набирає обертів, і до 2032 року попит на нього зросте вчетверо, повідомляє Breaking Travel news.

За даними Future Market Insights, пригодницький туризм охоплює все: від підводного плавання, рафтингу, трекінгу, їзди на велосипеді та спелеології до всього, що пов’язане з інтеграцією в природне середовище, у тому числі занурення у культуру.

Відповідно до звіту, пригодницький туризм набирає обертів завдяки прагненню людей вивчати нові місця, а також тому, що стають доступними рейси як усередині країни, так і за кордон.

Ще одним ключовим фактором розвитку ринку пригодницького туризму можна вважати зростаючий попит на автентичні та індивідуальні подорожі.

Завдяки високій адаптивності, здатності підтримувати економіку та просуванню стійких методів пригодницький туризм у всьому світі стає популярнішим, ніж традиційний масовий туризм.

До пандемії коронавірусу у галузі спостерігалося зростання. З 2017 по 2021 рік середньорічний темп зростання становив 10 відсотків, а обсяг продажів становив 290 мільярдів доларів. Тепер компанії пригодницького туризму знову пропонують спеціальні та індивідуальні поїздки до різних частин земної кулі, оскільки країни почали знову відкриватися для іноземців. Агресивна реклама з боку туристичних компаній, а також компаній, що інвестують у веб-сайти, щоб зробити бронювання зручним для користувачів, збільшує прибутки від пригодницького туризму.

Згідно зі звітом, із категорій пригодницького туризму популярніші “м’які пригоди”. Це подорожі на свіжому повітрі або для відпочинку, здійснені у віддалені чи нетрадиційні місця з метою отримання нових вражень, вивчення культур та чудес природи чи участі у різноманітних суворих заходах. Сюди відносяться трекінг, походи, їзда велосипедом, спостереження за дикою природою, культурні прогулянки, історія, кемпінг, риболовля, катання на лижах, сноуборді, прогулянки на снігоступах, підводне плавання, човнові тури, відвідування виноробів, вивчення природи, верхова їзда.

“М’які пригоди” мають низький рівень ризику, тому стали популярними серед любителів пригод. З цієї причини вони добре підходять для літніх мандрівників, які досі шукають пригод. У цілому нині ця категорія становить 60 відсотків усього ринку пригодницького туризму.