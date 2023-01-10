Всі розділи
ГоловнаТуризмЕксперти: кросівки можуть уповільнити процедуру огляду в аеропорту
Туризм

Експерти: кросівки можуть уповільнити процедуру огляду в аеропорту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названий одяг, здатний уповільнити реєстрацію на літак

Експерт із подорожей Шеріл Нельсон перерахувала п’ять предметів одягу, які точно не варто одягати, вирушаючи у політ. Її слова наводить The Sun.

По-перше, фахівець радить відмовитися від штанів з безліччю кишень. Не варто, наприклад, вибирати для подорожі літаком штани карго. Експерт зазначає, що в одній з кишень можна легко забути якусь дрібну річ, яка в результаті може затримати вас при огляді.

Забути, збираючись у політ, експерт радить про ремені та прикраси: під час огляду їх напевно попросять зняти, що зробить процедуру тривалішою.

З тієї ж причини економії часу не варто взувати кросівки, вирушаючи в аеропорт: перспектива розв’язувати та зав’язувати шнурки не надихає, якщо ви раптом спізнюєтеся на рейс.

До речі, від в’єтнамок теж краще відмовитись: інакше, якщо вас попросять при огляді зняти взуття, доведеться проходити через рамку босоніж.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїкурйозАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму