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Туризм

Експерт розповів, які типи пасажирів у літаку всіх дратують

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Експерт розповів, які типи пасажирів у літаку всіх дратують.

Чи чули ви коли-небудь про “воші біля входу” або “переривників їжі”? Швидше за все, ви стикалися хоча б одного разу з кимось із цих типів пасажирів у літаку. Експерт розповів, яких попутників у літаку ненавидять усі, повідомляє Dailymail.

Тревел-експерт Нікі Кельвін, голова британського туристичного порталу The Points Guy UK, поділився своїми спостереженнями “зі світу літаків” і розповів про деякі правила авіаетикету у своєму TikTok-акаунті.

“Воша біля входу” – пасажири, які стоять у черзі на посадку в літак, при тому що це не їхній рейс. Викликають сумбур та хаос.

“Віконний сліпуч” – людина, яка відмовляється закрити шторку ілюмінатора, коли всі інші намагаються заснути.

“Що заважає їсти” – пасажир, якому терміново потрібно в туалет саме в той момент, коли екіпаж перевозить по салону візок із їжею та напоями.

“Мешканець підлокітника” – сусід позаду вас, який кладе ногу на ваш підлокітник, коли засинає.

“Багажні шахраї” – пасажири, що залишають свою ручну поклажу на верхніх полицях передніх місць літака, навіть якщо їхні власні крісла десь у хвості. Роблять це, щоб не тягати речі із собою.

“Змінює місця” – дратує пасажирів, які заздалегідь заплатили додаткову суму за комфортне місце біля вікна або з простір для ніг. Зухвалий сусід може попросити помінятися місцями, не подумавши, що ви переплатили саме за те, щоб сидіти саме на цьому місці.

“Людська барикада” – пасажири, які формують хаотичну чергу та блокують стрічку видачі багажу.

“Вбивця виду” – пасажир, який сидить біля вікна і вважає своїм обов’язком закрити шторку ілюмінатора, щоб прекрасний вид на хмари не дістався нікому.

“Загарбник підголівника” – любитель обхоплювати руками і триматися за сидіння попереду нього в положенні стоячи, заважаючи спереду.

“Рання пташка” – нетерплячі пасажири, що встають з місць у ту ж секунду, як літак приземлився, навіть коли їм нема куди йти.

“Воїни підлокітників” – незалежно від того, з якого боку підлокітника ви знаходитесь, завжди пам’ятайте про те, що потрібно бути чемним з людьми, що вас оточують. Того, хто сидить посередині, доведеться встановити довірчий контакт і з сусідом зліва, і з сусідом справа — не просто так це місце вважається “гіршим”.

Декілька золотих правил етикету на борту, виведених досвідченим мандрівником Нікі Кельвіном. Його цитує британський таблоїд Daily Mail:

Не знімайте шкарпетки — хоч би як хотіли додати собі комфорту, іншим пасажирам може не сподобатися вигляд і запах ваших ніг.

Завжди використовуйте навушники — поважайте решту пасажирів на борту, дивіться фільми та слухайте музику лише у своїх навушниках.

Вставайте, щоб пропустити людей з вашого ряду, це краще, ніж залишатися сидіти на місці і змушувати ваших попутників перелазити через вас, відчуваючи себе ніяково.

Не відкидайте спинку сидіння під час їжі, це заважає пасажиру, що сидить позаду вас, так само комфортно насолоджуватися своїм прийомом їжі.

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