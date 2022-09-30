Експерт розкрив секрет, чому в літаках мільйонами літрів замовляють томатний сік

Щодня на авіарейсах подають понад мільйон літрів томатного соку. У бесіді з газетою Express експерт та тренер з харчування в Центрі передового досвіду OriGym Еліс Вільямс розповіла про причину цього гастрономічного явища.

Вона пояснила, що смакові рецептори помітно змінюються під час польоту, і є деякі продукти, які туристи повинні вживати, щоб боротися із цим. «Під час польоту з повітрям відбуваються дві основні речі: підвищується тиск та падає вологість. Це поєднання низького тиску і сухості зрештою змушує ваші смакові рецептори змінюватися. Сухість у літаку також знижує ваш нюх. Оскільки запах насправді становить більшу частину того, як ми відчуваємо смак їжі, це також вплине смак їжі в повітрі».

Експерт порадила не терпіти прісний смак бортової їжі та вибирати продукти зі смаком, «оскільки політ не впливає на цей смак». Який продукт є особливо добрим джерелом аромату умами? Помідори. «Саме тому багато авіакомпаній пропонують томатний сік як безкоштовний напій на своїх рейсах», – пояснила вона.

Умами надає сильний аромат багатьом азіатським інгредієнтам, таким як місо, соєвий соус, устричний соус, кимчі та гриби шиїтаке, а продукти, багаті на ум, включають соєвий соус, тунець і сири, такі як пармезан. Експерт також пояснила, що «начинки для сендвічів, насичені смаком умами, будуть найкращими в повітрі, наприклад, тунець». Що стосується вегетаріанського варіанта, «бутерброд із сиром та помідорами теж буде смачним», – додала Вільямс.

Крім того, експерт із нутрігенетики Еллі Басбі підтримала свою колегу і повідомила наступне: «Припускається, що гіпобарична (низький атмосферний тиск) атмосфера в салоні є основним фактором, що сприяє цьому».

Такий стан часто призводить до погіршення сприйняття смаку, здебільшого через зниження здатності відчувати запахи під час польоту. Вона додала, що в літаках «у людей значно знижується чутливість до кислих та солоних уподобань, але підвищується чутливість до солодкого».

За словами фахівця, деякі види їжі можуть відрізнятися до смаку, а продукти, які неймовірно затребувані в гіпобаричному середовищі літака, включають солоні, цитрусові та кислі страви. Тому пасажири, які скуштували томатний сік під час польоту, зрозуміли, що він смачніший за будь-який інший напій.

Раніше німецька авіакомпанія Lufthansa замовила дослідження, щоб довести, наскільки популярним є напій у літаку. Їхнє дослідження показало, що в середньому на рейсах туристи випивали понад 1.5 мільйонів літрів томатного соку. Добре, що томатний сік – це не тільки найсмачніший напій на борту, а й продукт, багатий на вітамін С, який допомагає зміцнити імунну систему.

Саме через змінене сприйняття смаку алкогольний напій «Кривава Мері», що містить горілку та томатний сік, теж може стати непоганим варіантом для авіамандрівників. Тим більше, що цей напій, на відміну від інших, вважається «здоровішим коктейлем», оскільки містить електроліти, вітамін С, калій та антиоксиданти з томатного соку.

Наприклад, стюардеса нещодавно поділилася в соціальній мережі Reddit своєю рекомендацією: «Ви повинні скуштувати томатний сік під час польоту, навіть якщо він вам зазвичай не подобається. Наука каже, що на більших висотах смачніше. Серйозно, погугли це».

Багато мандрівників розповідали, як їм подобається пити напій у повітрі. Так, один із них написав у соцмережі таке: «Я завжди беру томатний сік у літаках, і оскільки його майже ніхто не п’є, мені дають усю коробку. Будь ласка, не руйнуйте мій секрет!