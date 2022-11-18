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Експерт назвав типи пасажирів в аеропортах і на борту, які найбільше дратують

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Найдратівливіші звички пасажирів назвала блогер

Блогер Tinx з TikTok назвала типи пасажирів в аеропортах і на борту, які найбільше дратують, передає Dip.org.ua.

На думку дівчини, найгірший тип мандрівників – “непідготовлені” пасажири у черзі до пункту огляду. Найдратівливішою якістю блогер назвала неквапливість людей, а також нерозуміння процесу огляду. Не всі знають необхідність знімати верхній одяг або викладати металеві предмети.

Автор також не розуміє пасажирів, які “намагаються запхати в багажні полиці в літаку переповнені валізи”.

@tinx #greenscreen #travel ♬ original sound – Tinx

“Далі давайте обговоримо натовп біля воріт вильоту: їхній рейс ще навіть не помістили на цифрове табло, а вони вже в паніці юрмляться біля виходу, ніби збираються на забіг із биками”, – розкритикувала дівчина.

Користувачі Мережі погодилися зі сказаним та додали інші неприємні звички мандрівників: ляскати після приземлення літака, ходіння коридором повітряного судна під час польоту та відкидання крісел.

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