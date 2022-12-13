Єдина країна в світі, де немає комарів

З настанням теплої пори року ми всі страждаємо від комарів: використовуємо спеціальні лосьйони, що печуть позбавляють від них картриджі і всіма силами намагаємося позбутися настирливих комах. Але, як виявилося, у світі є країна, вільна від комарів. “ДІП” розповість про це докладніше.

Комари на сьогоднішній день є найбільш смертоносними тваринами на землі, поширюючи хвороби, які щороку вбивають близько 830 000 людей в Африці, Південній Америці, Центральній Америці, Мексиці та більшій частині Азії. Проте небагатьом відомо, що у далекій мальовничій Ісландії немає комарів.

Ісландія, безперечно, одна з найдивовижніших країн світу. Фантастична природа, культура та історія роблять маленький острів таким унікальним. Тут є неймовірні водоспади, один з найбільших льодовиків у Європі, вулкани, що діють, Північне сяйво. Але комарів тут немає.

Існує дві теорії про те, чому в Ісландії немає комарів. Найімовірніше, що погодні умови країни просто несприятливі для комарів. Незважаючи на те, що комарі можуть витримувати низькі температури арктичної зими, вони не можуть пристосуватися до ісландської погоди. Протягом року буває три основні заморозки, що унеможливлює розмноження комарів в жодному озері Ісландії. Перш ніж вони дозріють, щоб мати можливість розмножуватися, знову приходить холод, заморожуючи воду, з якої вони мають вийти.

Для розмноження комарам потрібні певні умови. Вони можуть розмножуватися в спекотному та вологому середовищі, але в той же час можуть жити і в холодному кліматі. Ісландський клімат, однак, дуже нестабільний для них, і ці комахи не можуть вижити.

Інша теорія полягає в тому, що вода та ґрунт в Ісландії мають хімічний склад, несприятливий для комарів. Однак глобальне потепління постійно спричиняє зміни клімату. Це також може вплинути на комарів в Ісландії. Середня температура повітря зростає, в Ісландії з’явилися нові види комах. Таких раніше там не було. За такого сценарію комарі незабаром зможуть розмножуватись і в Ісландії.