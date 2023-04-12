Дивом вижив: турист-лижник зняв на відео своє падіння із 15 метрів

Американський турист дивом вижив після падіння із 15-метрової висоти. Йдеться про лижника-екстремала: він зняв свій смертельний політ на відео.

Ролик із небезпечним стрибком у TikTok виклав друг екстремалу, лижник Рід О’Брайєн. За його інформацією, відео знято на одній із гірськолижних трас у Європі.

“Ось як виглядає випадкове падіння з 50-футової скелі… Мій друг надіслав мені це і сказав: “Очевидно, вони не відзначають скелі в Європі”.

Подивіться, як він мало не приземлився на камінь, якби він вчасно не підстрибнув, все могло б закінчитися дуже погано», – написав О’Брайєн.

Пост викликав обговорення в мережі: одні були шоковані тим, як лижнику вдалося уникнути серйозних травм, а інші не підтримали ризиковану поведінку екстремалу.

“Щасливчик!”

“Він міг померти, ударившись об це каміння головою або спиною”.

“Що якби ця скеля була вищою!”

Декілька користувачів звернули увагу на різницю в правилах безпеки на гірськолижних курортах Європи та США.

“Чому на обриві немає жодної позначки? За це можна подати до суду”, – запитав один із передплатників.

“У Європі (власники траси) несуть відповідальність тільки за зазначені схили. Все, що знаходиться за межами зазначеної траси, на ваш страх та ризик”, – відповів йому інший користувач.

“Якщо ви не знаєте місцевість, найміть гіда. Візьміть із собою лавинний датчик, лопату та щупи”, – порадив коментатор.

Інші люди вирішили з гумором поставитися до відео — автора посту витончено підкололи.

“Мабуть, у Європі скелі ніяк не позначають”, але ж ми не говоримо, що ножі гострі або гаряча кава”, – пожартував користувач.

Сам ролик супроводжується важливим нагадуванням, що “всі трюки на відео виконані професіоналами”.