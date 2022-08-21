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Туризм

Дивні обмеження для туристів у Венеції були жорстко висміяні

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Дивні обмеження для туристів у Венеції були жорстко висміяні

“У цьому місті величезна кількість безглуздих заборон, про які ви можете і не знати”, – так заявила у своєму ролику в TikTok про Венецію туристка з Аргентини. 29-річна Барбі працює стюардесою в La Azafata, має в соцмережі майже 3 млн підписників та регулярно розповідає їм лайфхаки з подорожей. У черговому її ролику “дісталося” і венеціанським штрафам, придуманим для туристів.

Примітка: Раніше DIP писав про великий скандал у Венеції, в який потрапили два явно не дуже розумні туристи. Подробиці читайте у матеріалі «У Венеції двоє туристів плавали на електричних дошках для серфінгу Гранд-каналом». І цей інцидент якраз пов’язаний зі штрафами…

«Чи знаєте ви, що у Венеції вас можуть оштрафувати за це… Заборонено пірнати та плавати у каналах. Штраф – 350 євро. Заборонено сидіти на підлозі, сходах, пам’ятниках чи узбіччі каналів. Сідати можна лише на лави. Штраф від 100 до 200 євро. Заборонено скидати сміття на підлогу. Штраф – 350 євро. Заборонено годувати чайок чи голубів. Штраф від 25 до 500 євро. Заборонено кататися на велосипеді та роликових ковзанах. Штраф 100 євро», – перерахувала блогер.

У результаті ролик отримав понад 7.4 млн переглядів, близько 565 тис. лайків та безліч коментарів. Здебільшого венеціанські заборони жорстко висміяли. «Все заборонено. Все, я більше не хочу їхати туди», – пише один турист. «Подивитися в небо — 100 євро», – написав інший.

До речі, незважаючи на штрафи, голубів на площі Сан-Марко все одно всі годують, адже якщо голуб сходить до вітру просто на людину, то це вважається гарною прикметою до грошей. А ось заборона сидіння на сходах взагалі шокує всіх…

Втім, знайшлися й коментарі на підтримку: «Все правильно. Це означає, що влада міста його поважає і піклується про його безпеку», – прокоментував один із користувачів. Нагадаємо, що не лише у Венеції туристи ризикують серйозно поплатитися за звичайні вчинки — багато міст Італії вводять штрафи з туристів. Докладніше про їхні «каральні заходи» читайте за посиланням.

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