Дитина померла від окусу комара під час сімейної відпустки на популярному курорті

Дев’ятирічний хлопчик підхопив лихоманку денге від укусу комара під час сімейної відпустки на Філіппінах та помер. Про це пише Mirror.

Сімейне подружжя австралійців Пулгадас вирушило з дев’ятирічним сином відпочивати на Філіппіни. Одного дня на популярному курорті хлопчик відчув нездужання через укус комара. Самопочуття дитини стрімко погіршувалося, і її доправили до лікарні.

Після появи симптомів, включаючи головний біль, лихоманку, блювоту та кровотечу з носа, у дитини розвинувся шоковий синдром – з’ясувалося, що у хлопчика лихоманка денге. Дитину перевели до реанімації, де в неї відмовили органи. Пізніше малюк помер.

Зазначається, що лихоманка денге поширюється через укуси тропічних комарів, причому приблизно у трьох випадках із чотирьох захворювання не перетікає у важку форму.