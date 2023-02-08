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ТаїландТуризм

Директор турфірми у Таїланді порізала ножем незадоволену клієнтку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Директор турфірми у Таїланді порізала ножем незадоволену клієнтку

Директор тайської турфірми порізала ножем туриста, який хотів повернути гроші за тур, що не відбувся. Сім’я з Китаю внесла депозит у 5 тис. бат у компанії Blue Ocean Travel за одноденну поїздку на Сіміланські острови з трансфером з готелю. У призначений час наступного дня за туристами ніхто не приїхав – за годину виявилося, що переплутали готель.

Гості з Піднебесної скасували тур та вимагали повернути гроші, але отримали відмову. За їхніми словами, керівник приїхала до готелю. У пориві гніву вона штовхнула туристку і порізала їй руку ножем. Під час розмови в руках туристів був телефон, і частина конфлікту, що стався, опинилася на відео, яке вони розмістили в соцмережах.

Після інциденту потерпілі звернулися до поліції. Співробітники правопорядку провели переговори з керівником турфірми, і гроші повернули. Однак гостей королівства такий результат не влаштував – їхній кривдниці не було звинувачено. Після цього, як стверджують тайські ЗМІ, розпочато розслідування справи. Обвинувачена наполягає, що діяла з метою самооборони. Тепер Вірі Савангвіт загрожує ув’язнення та штраф. Ліцензію компанії призупинено на 6 місяців.

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