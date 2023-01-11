Два тіла були виявлені в шасі літака після 5-годинного рейсу до Колумбії

Тіла двох чоловіків були виявлені в шасі літака Airbus A320 колумбійської авіакомпанії Avianca невдовзі після того, як літак прибув до Боготи ввечері минулої п’ятниці. Про це повідомили представники перевізника.

Вузькофюзеляжний Airbus A320 авіакомпанії Avianca виконав регулярний рейс AV116 рейс між Сантьяго-де-Чілі та Боготою. За даними Flight Aware, літак був у повітрі майже п’ять з половиною годин і більшу частину шляху летів на висоті майже 11 000 метрів.

У заяві авіаційного регулятора Колумбії Aeronautica Civil de Colombia говориться, що двох людей було виявлено без ознак життя у відсіку шасі, коли інженери проводили планові операції з технічного обслуговування невдовзі після прибуття літака до Боготи.

Представник Avianca заявив, що авіакомпанія негайно активувала встановлені протоколи безпеки на випадок такого розвитку подій і повідомила відповідні органи як Колумбії, так і Чилі.

Авіакомпанія стверджує, що члени екіпажу провели попередню передпольотну перевірку літака, і нічого підозрілого не виявили. Однак, щойно повітряне судно від’їжджає від телетрапу, відповідальність за безпеку повітряного судна переходить до адміністрації аеропорту.

Пасажирам-нелегалам неймовірно рідко вдається вижити у таких тривалих перельотах, сховавшись у неопалюваному, негерметичному відсіку шасі літака. Крім нестачі кисню на таких висотах вони зазнають жорстокого холоду, що зазвичай призводить до серйозного обмороження.

Проте приблизно рік тому, у січні 2022-го, «везунчик» був знайдений живим після 12-годинного польоту, сховавшись у шасі вантажного літака, який щойно прибув до Амстердама з ПАР.

Кількома місяцями раніше, у листопаді 2021 року, чоловік зміг вижити після більш ніж двогодинного перельоту з Гватемали до Маямі.

За статистикою, аеропорти цього регіону зазнають найвищого ризику спроб нелегальних перельотів.