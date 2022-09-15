Досвідчений турист розкрив секрет, як швидко знайти дешеві авіаквитки до Google

Квитки на літак можуть бути дорогими, але є кілька способів отримати більш дешеві ціни на рейси, і один з них був детально описав автор контенту для економії грошей у своєму акаунті TikTok. Йдеться про пошук авіаквитків до Google.

Блогер, який спеціалізується на розміщенні порад для людей, щоб заощадити гроші, розповів про те, як мандрівники можуть шукати дешеві авіаквитки. Відносно проста рада виявилася вирішальною для деяких.

«Хіба ви не чули про хитрощі пошуку квитків у Google? Просто забіть у Google запит «рейси», нічого не додавайте у вкладці призначення та просто натисніть на карту», ​​- порадив він.

Досвідчений турист продемонстрував, як у його пошуку з’явилося кілька дешевих зворотних рейсів. «Але стає кращим. Якщо ви оберете вкладку «Без пересадок», вона покаже вам усі прямі рейси», – додав мандрівник.

У цьому пошуку він знайшов квиток із Великобританії до Амстердаму (Нідерланди) і назад за 1500 гривень і один на Мальту – за 1000 гривень.

Коментатори поспішили похвалити його лайфхак. Деякі стверджували, що самі використовували цей спосіб і також отримали позитивний результат. «Пальма заброньована за 550 гривень», «Наша поїздка до Відня коштує всього 480 гривень», «Я щойно зробив це. Це приголомшливо», «Я заощадив гроші, використовуючи цю авіараду, після перегляду цього відео. Дякую», – такі відгуки залишали туристи під відео.

Перерахуємо рекомендації туриста, як купити дешеві авіаквитки:

Використовувати режим інкогніто. Турист порадив обов’язково використовувати режим перегляду вкладок у режимі Інкогніто при пошуку рейсів. Це запобігає використанню даних туриста для підвищення ціни перельоту, коли він повернеться, щоб забронювати його.

Шукати помилки у цінах. Іноді авіакомпанії випадково вказують на неправильну ціну на рейси, і мандрівники можуть скористатися цим. Так, як це відбувається у великих інтернет-магазинах. Тим, хто намагається скористатися цим, потрібно буде діяти швидко. Тема помилкових цін на рейси процвітає настільки, що з’явилася низка сайтів, які видають дані моніторингу помилкових цін на авіаквитки. Один із них – Secret Flying.

Зареєструватись в авіакомпаніях. Коли туристу пропонують вибір, можливо розумним зареєструватися в програмі лояльності авіакомпанії. Це дасть мандрівникам можливість накопичувати бали, які можна буде витратити на перельоти у майбутньому.

За словами ще одного досвідченого мандрівника, Алекса Аутуейта, який може похвалитися 156 тис. передплатниками на Youtube, відмова від пакетних пропозицій є ключем до зниження витрат. «Зазвичай я завжди замовляю все окремо, я ніколи не замовляю пакети», – пояснив він і додав, що чим більше мандрівники використовують певні бренди, ймовірніше будуть винагороджені безкоштовним ночівлею та іншими атрибутами успіху. А це може заощадити багато грошей.