Для туристів у Таїланді підняли плату в 2 рази

П’ять національних парків Таїланду як «вітання» іноземним туристам, що повернулися, оголосили про нову плату за вхід — і вона зросте вдвічі. При цьому плата для тайців залишається незмінною. Офіційна причина такого роздування плати — зниження антропогенного навантаження, проте його «національна орієнтованість» може викликати питання у туристів, яких вона вдарить по кишені.

Минулого року плата за вхід як для тайців, так і для туристів становила 200 бат ($5.3 або трохи більше 200 грн.). Але держчиновники вирішили, що повернення туристів треба відзначити. Рішення було опубліковано на сторінці Департаменту національних парків, дикої природи та охорони рослин у Facebook — загалом це документ на дві сторінки про нові правила та плату за квитки. Ціни та парки такі:

Національний парк Као Яй у центральній провінції Накхонратчасіма, Прачінбурі, Сарабурі та Накхон Найок. Дорослий квиток подорожчає 400 бат, Дитячий: 200 бат

Као Лаєм Я – Національний парк Му Ко Самет у східній провінції Районг (включаючи Ко Талу, Ко Куді, Кхам – Ко Круай) Дорослий: 300 бат, дитячий: 150 бат

Національний морський парк Му Ко Анг Тонг у південній провінції Сурат Тані (включаючи Ко Вуа Та Лаб та Ко Мае Ко). Дорослий: 300 бат, дитячий: 150 бат

Hat Nappharat Thara-Mu Національний парк Ко Пхі Пхі у південній провінції Крабі (включаючи острови Пхі Пхі Дон, Ко Пхі Пхі Лей та Ко Май Пхай) Дорослий: 400 бат, діти: 200 бат

Національний парк Му-Ко-Ланта у південній провінції Крабі (включаючи острови Ко-Рок, Ко-Нгай, Ко-Ха та Ко-Хін-Даенг – Конг-Хін-Муанг) Дорослий: 400 бат, діти: 200 бат

Зазначимо, що принаймні останні парки, тобто острови, були дуже популярні навіть у європейських туристів. Чи зупинить туристів необхідність платити майже 11$ за нинішнім курсом – питання, але сума на сім’ю вийде явно чимала.