Disney Cruise Line купує один із найбільших круїзних лайнерів у світі

Круїзний оператор Disney Cruise Line незабаром стане власником одного з найбільших у світі круїзних лайнерів — це дасть йому можливість увірватися на азіатський туристичний ринок, що швидко росте.

Круїзний підрозділ туристичного гіганта Disney, що базується у Флориді, оголосив пізно ввечері в середу, що він купує величезне, наполовину готове судно, яке до недавнього часу будувалося для компанії Dream Cruises, що базується в Азії.

Роботи над кораблем, який мав називатися Global Dream, було зупинено після краху Dream Cruises разом із дочірніми брендами Star Cruises та Crystal Cruises. Всі вони належали компанії Genting Hong Kong, яка базується в Азії і збанкрутувала.

Disney заявила, що співпрацюватиме з німецькою верф’ю Meyer Werft, щоб добудувати судно.

Маючи водотоннажність 208 000 тонн, Global Dream став би сьомим за величиною круїзним лайнером у світі, якби вийшов на ринок сьогодні. Однак він готовий вмістити рекордні 9000 гостей. Велика кількість пасажирів стала можливою завдяки наявності на кораблі кают, в яких можуть розміститися сім’ї з чотирьох осіб.

Щоправда, у своєму анонсі Disney заявила, що судно вміщатиме лише 6 000 пасажирів, маючи на увазі, що конфігурацію кают судна буде змінено.

Експерти зазначають, що і розмір судна, і кількість пасажирів, що прогнозується, нетипові для диснеївського корабля. П’ять судів оператора мають водотоннажність від 83 969 до 144 000 тонн. А вміщують вони трохи більше 4 000 пасажирів.

Серед особливостей судна Global Dream, яке розроблялося спеціально для азіатського ринку, було величезне казино на півтори палуби. Досі Disney не було казино на жодному зі своїх п’яти суден.

Disney також повідомила, що зовнішній вигляд корабля буде оформлений у культових кольорах, натхненних Міккі Маусом та іншими персонажами.

Купівля недобудованого судна, яке спочатку призначалося для іншого круїзного бренду, є вельми незвичайним кроком для Disney. Компанії подобається контролювати процес проектування та будівництва своїх курортів як на суші, так і на морі з моменту їх закладання.

Тим не менш, Disney Cruise Line знаходиться у процесі розширення. У бренду вже є замовлення на постачання двох нових суден у 2024 та 2025 роках. Кораблі будуть сестрами недавнього Disney Wish.

А ось оновлена ​​Global Dream буде готова до виходу у море не раніше 2025 року.