Дірка у стіні, меню та сіль: поради туристам у виборі ресторану

Ресторани мають свій офіційний і визнаний рейтинг, але Мішленівська зірка – це не єдиний показник якості. Користувачі інтернет-форуму поділилися ознаками гарного ресторану, повідомляє DailyMail.

Перед тим, як остаточно зупинити свій вибір на тому чи іншому закладі, необхідно звернути увагу на кілька факторів. Деякі з них набагато менш очевидні – від завалених сторонніми предметами столів до якості хлібних кошиків.

Як же не помилитися і потрапити до того закладу, який задовольнить найвищі вимоги? Пропонуємо перелік кількох показників з форуму Ask Reddit.

“Вони могли б розмістити більше сидінь та столів, але вирішили цього не робити”, – поділився своїм досвідом користувач з ніком Odd-Concentrate-6585, який не знайшов вільного столика.

Інший коментатор зазначив, що якщо кухня ресторану та його співробітники з однієї країни, то ви точно будете задоволені стравами. Крім того, варто звернути увагу на чистоту сільничок та перечниць, а також на наявність плям у меню.

“Перевірте сільнички та перечниці. Це найпростіший спосіб визначити, наплювати керівництву ресторану на відвідувачів чи ні”, – написав Behold-Roast-Beef.

Інші ознаки “відмінного ресторану” виявилися менш очевидними. Якщо в стіні є дірка, половина столів усипана іграшками або шкільними зошитами дітей власників, а в іншому навколо чистота, то ви можете скуштувати найкращу їжу у своєму житті. Принаймні так думають деякі гурмани.

Декілька користувачів відзначили важливість хлібного кошика та кави – якщо вони радують, то решта меню теж не розчарує.

Зосередившись на ресторанній обстановці, інші форумчани Reddit звернули увагу на чистоту туалетів та запах закладу.

“Найкращі ресторани, в яких я колись був, пахли фантастично, як тільки відчинялися двері”, – зазначила Esme-Weatherwaxes.

Для інших коментаторів важливу роль відіграє вибір страв самого персоналу. Шеф-кухар, що пише на форумі, сказав, що однією з ознак гарної кухні є те, що персонал їсть їжу, яку готують у закладі.

“Серйозно, я професійний кухар. Ми бачимо і готуємо одну і ту ж їжу день у день, і якщо персонал все ще радий її їсти, це завжди чудовий знак”, – вважає PhabioRants.

Щодо вартості страв, Apart-Bathroom7811 зазначив, що хороші ресторани не пропонують купони, знижки та інші акції.