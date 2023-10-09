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Дієтолог розповів чому не варто жувати жуйку під час польоту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Дієтолог розповів чому не варто жувати жуйку під час польоту

Розслабитись під час польоту для багатьох непросте завдання, а їжа та закуски, які вживають пасажири, можуть ускладнити ситуацію. Докладніше розповідає The Sun.

Дієтолог Райан Девідсон із Raw Juicery пояснює, чому найпопулярніший лайфхак не такий корисний, яким здається насправді.

“Довге знаходження в салоні літака робить наше дихання менш свіжим, а жувальна гумка, хоч і здається спокусливою, може викликати здуття живота. Навіть якщо закладає вуха, варто відмовитися від жуйки”, – зазначив він.

Високий тиск у салоні збільшує ризик неприємних відчуттів через гази. Штучні підсолоджувачі, що містяться у жувальній гумці, можуть погіршити ситуацію. Якщо вам потрібно полегшити тиск у вухах, краще спробувати пожувати невелику кількість м’яти.

Також рекомендується протягом 24 годин перед польотом уникати вживання яблук. Високий вміст клітковини у цьому продукті може спричинити здуття живота.

Стюардеси радять уникати солоної їжі, оскільки вона може викликати головний біль, запори та втому через зневоднення. Це стосується продуктів з високим вмістом натрію: макарони, супи та деякі індійські страви.

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