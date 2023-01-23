Дешевих авіаквитків більше не буде: в Ryanair анонсували зростання цін вже у 2023 році

Генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі анонсував зростання цін на авіаквитки компанії вже у 2023 році.

О’Лірі пояснив, що у найближчі рік-два відпочиваючі не побачать тарифи нижче 9,99 фунтів стерлінгів через високі ціни на нафту, пише The Sun.

“Цього року ми побачимо високе однозначне зростання цін другий рік поспіль, чого не було дуже давно”, – заявив глава Ryanair.

Видання зазначає, що ціни на весняні рейси Ryanair зараз починаються з 29,99 фунтів стерлінгів (близько 35 євро), тоді як раніше квитки на аналогічні напрямки можна було купити за ціною до 10 фунтів (близько 12 євро).

Очікується, що протягом наступних трьох років середня вартість квитків на рейси Ryanair зросте з 40 євро (35,20 фунтів стерлінгів) до 50 євро (44,00 фунтів стерлінгів).

Проте, незважаючи на зростання цін, О’Лірі вважає, що загалом існує “високий попит” на польоти.

Варто зазначити, що глава Ryanair і раніше попереджав про подальше зростання цін на авіаквитки, оскільки, на його думку, вони стали “дешевими”.

“Щоразу, коли я лечу в аеропорт Станстед (Лондон – ред.), я знаходжу абсурдним, що поїздка на поїзді в центр Лондона дорожча, ніж квиток на літак”, – нарікав він роком раніше.

Як повідомляв DIP, раніше аналітики Bloomberg прогнозували, що на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2023 році ціни на авіаквитки зростуть у всьому світі.

Підвищення тарифів пов’язували зі зміною маршрутів, на яку пішли багато країн, щоб уникнути російського повітряного простору. Об’їзд може збільшувати тривалість польоту на три години, що призводить до збільшення споживання палива та витрат, йшлося у звіті, подробиці читайте за посиланням.