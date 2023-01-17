Державна авіакомпанія Болівії найняла екстрасенса для пошуку зниклого кота

Мандрівниця Андреа Ітурре вирушила в поїздку зі своїм котом Тіто, але дорогою, у болівійському місті Таріха, улюбленець загубився.

Для пошуку зниклої тварини державна авіакомпанія Болівії BOA найняла медіума або “міжвидового комунікатора”, повідомляє The Guardian.

Андреа Ітурре розповіла журналістам, що за тиждень після зникнення кота в аеропорту міста Таріха авіакомпанія припинила пошуки, але погодилася покрити її витрати, пов’язані з тим, що вона продовжувала шукати вихованця.

Згодом із жінкою через WhatsApp зв’язався екстрасенс, який працює віддалено з Ла Паса (близько 900 кілометрів від Таріха), і повідомив, що відчувають, ніби Тіто все ще живий. Хоча досі немає жодних слідів зниклої тварини, авіакомпанія розпочала співпрацю з медіумом.

“[Екстрасенс] сказав, що може поговорити з Тіто, щоб дізнатися, де він перебуває, чи боїться він, чи сховався він, чи сталося щось серйозніше”, – прокоментував віце-міністр у справах споживачів Хорхе Сільва.

Реакція у соцмережах на таке рішення авіакомпанії була скептичною. Водночас інцидент викликав питання до діяльності цієї та багатьох інших державних компаній Болівії.

Що відомо про авіакомпанію BOA

Державна авіакомпанія Болівії BOA була створена у 2007 році, невдовзі після приходу до влади лівої соціалістичної партії Movimiento al Socialismo (MAS), яка виступала за посилення ролі держави в економіці та створила десятки нових державних компаній.

Компанія повністю належить уряду країни і після розпаду AeroSur, другої за величиною авіакомпанії Болівії, стала основним перевізником країни.

Нині серед болівійських політиків точаться суперечки про майбутнє державних компаній на кшталт BOA, яка стала монополістом. Уряд заявляє, що мета державних компаній – генерувати ресурси, допомагаючи фінансувати соціальні програми та стаючи двигуном “нової економічної архітектури країни”, але опозиція стверджує, що держкомпаніями керують у політичних цілях, втрачаючи при цьому державні гроші.

Минулого року рейтинг авіакомпаній Skytrax привласнив BOA лише дві зірки з п’яти, на що компанія заявила відповіла, поставивши під сумнів об’єктивність Skytrax.