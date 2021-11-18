Надано поради туристам як визначити ненадійність турфірми під час першого відвідування

Дуже часто можна почути, що ринок залишають деякі туристичні фірми. Зазвичай їхнє закриття не проходить безболісно. Так чи інакше від цього можуть постраждати клієнти туроператора. Щоб не зіпсувати собі відпустку та не втратити гроші, варто заздалегідь переконатися у надійності компанії. Як? Про це йтиметься нижче.

Дешеві путівки

Будь-яку людину повинні насторожити пропозиції, вартість яких набагато нижча, ніж у конкурентів. Безсумнівно, фірма може пропонувати два-три варіанти путівок, що горять, проте регулярні тури по в рази меншій вартості повинні насторожити клієнта і змусити його задуматися про те, чи не є це аферою.

Реєстр та інші об’єднання

Туристичні компанії мають входити не лише у Єдиний реєстр туроператорів. Багато хто з них перебуває також у різних галузевих об’єднаннях, до яких входить Асоціація туроператорів України. Це гарантує надійність компанії.

Критерії вибору туроператора

Ось основні моменти, на які слід звернути свою увагу:

досвід та час роботи на ринку. Чим триваліший період часу туристична фірма існує, тим більшу довіру вона викликає;

розмір фінансових гарантій. Саме від цього показника залежить можливість повернути клієнтам витрачені на тур гроші в тому випадку, якщо виникли якісь непередбачені обставини;

авторитет та репутація компанії. Ці показники є найважливішими. Наявність позитивних відгуків, вдало проведені угоди, вигідні пропозиції, індивідуальний підхід до клієнтів та вміння відстояти їхні інтереси – все це вселяє мандрівникам більшу довіру.

Параметри оцінки туристичних компаній

Рейтинг туристичних операторів визначається за декількома показниками. Спочатку необхідно визначити, як довго знаходиться на ринку компанія, а також які послуги вона надає.

Ось основні орієнтири:

Великими вважаються туристичні фірми, які мають великі активи. Така компанія може запропонувати безліч вітчизняних та зарубіжних напрямків туристам. Важливо відзначити, що кількість країн не повинна впливати на якість послуг, які там надаються; Другий етап – оцінка рейтингу послуг та надійності туристичної фірми. Не варто вирушати у подорож, керуючись лише буклетом, запропонованим менеджером в офісі продажу. Непоодинокі випадки, коли якість наданих послуг значно нижча, ніж це заявлено. Такі нюанси виникають найчастіше у нових недосвідчених туроператорів або шахраїв зі стажем. Саме тому варто заздалегідь перевіряти рейтинг компанії; Необхідно звернути увагу на місця, де є великий наплив туристів, що говорить про затребуваність цього напряму; Надання додаткових послуг: видача страховки, оформлення візи, бронювання номера в готелі. Перевагу варто віддати тій компанії, яка має найбільшу кількість позитивних відгуків.

Банкрутство туристичних фірм

Туристичні фірми банкрутують із лякаючою швидкістю.

Дрібні обчислюються десятками, а великі від трьох до десяти закриттів на рік. Не всі компанії можуть витримувати настільки велику конкуренцію, як у туристичному бізнесі.

Деякі напрями не дуже затребувані, тому нові фірми не справляються з натиском конкурентів, що вже розкрутилися. Частина напрямків закривається, а нові пропозиції викликають страх серед мандрівників.