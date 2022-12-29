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Daily Star: Британський турист зайнявся сексом на публіці в Таїланді і був оголошений у розшук

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
П'яний турист зайнявся сексом на публіці в Таїланді та потрапив на відео

Турист у стані алкогольного сп’яніння зайнявся сексом із повією на публіці в Таїланді та потрапив на відео, іноземця оголосили у розшук. Про це пише британський таблоїд Daily Star.

Інцидент стався на популярному тайському курорті Патая. Зазначається, що особу порушника досі не встановлено. Свідком події став 50-річний бездомний чоловік. «Вони сиділи там і робили це протягом 30 хвилин, – розповів він. — Їм було наплювати на машини, що проїжджали повз. Вони навіть могли бачити, що я спостерігаю за ними, але були надто п’яні, щоб звертати на це увагу».

Daily Star: Британський турист зайнявся сексом на публіці в Таїланді і був оголошений у розшук

За даними видання, приятелю безпритульного вдалося зняти розмову пари на камеру. «Я чув, як ця людина говорила, вона була з Англії, — пояснив він. — Вони закінчили, потім поговорили, і він дав їй щось, гадаю, це були гроші. Я втомився від огидних іноземців, які поводилися з моїм містом як зі відром для сміття».

Daily Star: Британський турист зайнявся сексом на публіці в Таїланді і був оголошений у розшук

В даний час туриста оголошено в розшук. Місцеві правоохоронці проводять розслідування інциденту та переглядають записи з камер відеоспостереження. “Знайти їх обох не важко”, – повідомили поліцейські.

Daily Star: Британський турист зайнявся сексом на публіці в Таїланді і був оголошений у розшук

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