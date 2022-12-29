Турист у стані алкогольного сп’яніння зайнявся сексом із повією на публіці в Таїланді та потрапив на відео, іноземця оголосили у розшук. Про це пише британський таблоїд Daily Star.

Інцидент стався на популярному тайському курорті Патая. Зазначається, що особу порушника досі не встановлено. Свідком події став 50-річний бездомний чоловік. «Вони сиділи там і робили це протягом 30 хвилин, – розповів він. — Їм було наплювати на машини, що проїжджали повз. Вони навіть могли бачити, що я спостерігаю за ними, але були надто п’яні, щоб звертати на це увагу».

За даними видання, приятелю безпритульного вдалося зняти розмову пари на камеру. «Я чув, як ця людина говорила, вона була з Англії, — пояснив він. — Вони закінчили, потім поговорили, і він дав їй щось, гадаю, це були гроші. Я втомився від огидних іноземців, які поводилися з моїм містом як зі відром для сміття».

В даний час туриста оголошено в розшук. Місцеві правоохоронці проводять розслідування інциденту та переглядають записи з камер відеоспостереження. “Знайти їх обох не важко”, – повідомили поліцейські.