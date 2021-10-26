Брудніше ніж в туалеті: стало відомо саме заразне місце в аеропорту

Ще одне місце в аеропорту, вкрай насичене мікробами і бактеріями, виявили дослідники в аеропорту. Туристів попередили, що пластикові піддони, в які складають речі перед оглядом, можуть виявитися небезпечними для здоров’я – на них знаходиться найбільша кількість вірусів в аеропортах – більше, ніж в туалетах.

Такі дані наводить за результатами дослідження агентство Associated Press. Дослідження проводилося Ноттінгемським університетом і Фінським національним інститутом охорони здоров’я і соціального забезпечення. За базу для дослідження були взяті проби з різних поверхонь в аеропорту фінської столиці Гельсінкі-Вантаа, до яких часто торкаються пасажири.

Віруси були виявлені на 10% всього, що було піддано мазку, і більше всіх їх виявилося на пластикових лотках огляду. Серед «непрошених гостей» були віруси грипу, а також риновіруси, що викликають застуду. Відзначимо, що дослідження проводилося ще до того, як коронавірус став повсякденною реальністю, так що цілком можливо, що і цей небезпечний гість на лотках теж може виявитися.

Що цікаво, поверхні в туалеті, в тому числі унітази і раковини виявилися в цьому сенсі чистіше – респіраторних вірусів там виявлено не було. Часта дезінфекція «брудних» зон, ймовірно, працює і забезпечує їм чистоту.

Зате ризикованими місцями, де були виявлені віруси, також виявилися зчитувачі карт в магазинах, прилавки на паспортному контролі, перила сходів і дитячих ігрових майданчиків. Нагадаємо, що дослідження їхніх колег також назвало найбруднішим місцем у аеропорту в сенсі наявності мікробів і вірусів стійки самостійної реєстрації.