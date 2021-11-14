Цілковите розчарування у туристів: Таїланд не дозволив відкритися розважальним закладам

Новорічні канікули в Таїланді пройдуть невесело: влада країни відклала відкриття нічних розважальних закладів аж до 15 січня, незважаючи на заклики представників індустрії зробити це раніше. Причина – їхня нібито висока «ковідна» небезпека. Таке рішення влади королівства викликало цілковите розчарування у туристів, багато з яких їдуть до Таїланду саме через його розважальну індустрію.

Як заявив представник CCSA – тайського аналога українського оперативного штабу, стурбованість викликає тісний контакт на алкогольних вечірках та неможливість тримати дистанцію. Що робить неефективними заходи профілактики у пабах, барах та караоке-клубах.

«Експерти виявляють занепокоєння з приводу відкриття цих місць через низьку вентиляцію та скупчення людей, яких буде складно контролювати», – сказав Тавісін Вісануйотін, прес-секретар Центру управління ситуацією з COVID-19. Він також сказав, що розважальним «підприємствам» буде дозволено знову відкритися лише після «тестового» періоду, під час якого перевірятимуть їхню безпеку.

Нагадаємо, що для туристів Таїланд відкрився з листопада і навіть припускає деякі послаблення у досить жорстких правилах, детально можна прочитати за посиланням. Асоціація бізнесу нічних розваг та розваг Таїланду сподівалася, що підприємства нічного життя, закриті з квітня, знову відкриються хоча б у грудні. Але поки що її надіям збутися не судилося.