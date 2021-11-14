ГоловнаCOVID Travel NewsЦілковите розчарування у туристів: Таїланд не дозволив відкритися розважальним закладам
COVID Travel NewsТАЇЛАНДТуризм

Цілковите розчарування у туристів: Таїланд не дозволив відкритися розважальним закладам

Гліб Парфененко
Цілковите розчарування у туристів: Таїланд не дозволив відкритися розважальним закладам

Новорічні канікули в Таїланді пройдуть невесело: влада країни відклала відкриття нічних розважальних закладів аж до 15 січня, незважаючи на заклики представників індустрії зробити це раніше. Причина – їхня нібито висока «ковідна» небезпека. Таке рішення влади королівства викликало цілковите розчарування у туристів, багато з яких їдуть до Таїланду саме через його розважальну індустрію.

Як заявив представник CCSA – тайського аналога українського оперативного штабу, стурбованість викликає тісний контакт на алкогольних вечірках та неможливість тримати дистанцію. Що робить неефективними заходи профілактики у пабах, барах та караоке-клубах.

«Експерти виявляють занепокоєння з приводу відкриття цих місць через низьку вентиляцію та скупчення людей, яких буде складно контролювати», – сказав Тавісін Вісануйотін, прес-секретар Центру управління ситуацією з COVID-19. Він також сказав, що розважальним «підприємствам» буде дозволено знову відкритися лише після «тестового» періоду, під час якого перевірятимуть їхню безпеку.

Нагадаємо, що для туристів Таїланд відкрився з листопада і навіть припускає деякі послаблення у досить жорстких правилах, детально можна прочитати за посиланням. Асоціація бізнесу нічних розваг та розваг Таїланду сподівалася, що підприємства нічного життя, закриті з квітня, знову відкриються хоча б у грудні. Але поки що її надіям збутися не судилося.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанпогодаДжо Байденлітакземлетрус

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International