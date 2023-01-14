Чудеса світла, які має побачити кожен

На Землі безліч захоплюючих дух чудес (як природних, так і рукотворних). Зрозуміло, не всім людям пощастило жити на березі фіорду, під полярним сяйвом, з видом на гори-п’ятитисячники чи у місті з історією кілька тисяч років. Благо, зараз, доклавши певних зусиль і крапельки терпіння, можна дістатися практично куди завгодно і на власні очі побачити неймовірні пейзажі та місця. Ми зібрали у цьому матеріалі кілька варіантів для подорожей, які наповнять вас враженнями на роки.

Північне сяйво

В інтернеті тисячі кадрів полярного сяйва, але жоден із них не подарує ті ж почуття та емоції, що живе споглядання цього явища. Більше того, наполягаємо: опинившись на півночі в полярну ніч і заставши сяйво, не витрачайте час на те, щоб зробити та викласти сто тисяч п’ятдесят восьмий знімок. Краще повністю відчути момент і отримати від нього максимальне задоволення.

Це захоплююче, неймовірне, приголомшливе видовище. Додати до нього морозну тишу навколо — і вийде ідеальний медитативний стан, в який потрібно поринути повністю. Місць, де можна побачити північне сяйво, чимало, у тому числі Кольський півострів, Республіка Комі, ЯНАО, Чукотка, Якутія та інші.

Грецькі Метеори

Грецькі пісковикові скелі — метеори, або “парячі в повітрі” – це щось неймовірне, що можна зустріти тільки у Фессалії, що на півдні Греції. Самі по собі ці скелі вже повноцінне диво світу, але греки примудрилися за кілька століть ще й побудувати на вершинах монастиря. Висота скель — понад 600 метрів, зверху відкриваються чудові краєвиди.

Велічка — найглибший оздоровчий готель у світі

Тут можна поєднати приємне з корисним: вдосталь набратися вражень у підземеллі і заразом отримати непоганий заряд здоров’я. Шахта «Величка» знаходиться у Польщі, поряд із Краковом. Вона відома лікувальною сіллю, якою лікують усіх бажаючих старше чотирьох років. Раніше у шахті видобували сіль, але зараз там величезне підземне місто із загальною довжиною тунелів понад 245 кілометрів. У підземеллі обладнано готель, басейни, підземні озера, каплиці та ресторан.

Плитвицькі озера

Вони знаходяться у Хорватії, у Плітвіцькому національному парку. Їх неймовірна особливість у тому, що природа за мільйони років спорудила з них складну систему природних бар’єрів та гребель прямо у вапняку. Це екосистема з 16 озер на різній висоті, з струмками, маленькими водоспадами та печерками.

Бамбуковий ліс в Сагано

Те, що бамбук це трава, ми знаємо зі школи. Те, що він росте з неймовірною швидкістю, теж приблизно з тих часів. А ось де бамбук виріс до неймовірних розмірів і де це можна побачити на власні очі — розповімо зараз: про вид під назвою мадака, який росте в Японії. Він буквально росте на очах: за 24 години стебла стають більшими на 120 сантиметрів. Більше метра за добу!

У японському Кіото є ліс Сагано. Тут можна побачити зарості, висота яких перевищує 100 метрів, і послухати бамбукову «музику вітру» — це чарівний звуковий ефект, який виникає від стукоту порожнистих стебел один до одного. А якщо вийде приїхати до Японії у грудні, то можна побачити ще й фестиваль ілюмінації Арасіяма Ханаторо.

Чудеса Леонардо да Вінчі

Великий Леонардо відомий як портретом Джоконди. Він винахідник, архітектор, живописець, скульптор, інженер, вчений і загалом навколо ерудит. Шкода, що подивитися на всі його твори з епохи Високого Відродження не вийде — вони розосереджені по всій Європі. Ось кілька місць, які потрібно однозначно відвідати.

Музей науки і техніки імені Леонардо да Вінчі — він знаходиться в італійському Мілані і є найбільшим у світі збором моделей інженера. В експозиції їх приблизно 130.

У норвезькому Осі стоїть міст Леонардо, який він розробив ще 1502 року, а втілили креслення у життя лише на початку XXI століття. Інженерна споруда навіть зараз здається чимось неймовірною — що говорити про епоху, коли геніальний італієць вигадав і накреслив її.

У Франції, у містечку Амбуаз, знаходиться замок Кло-Люсе, де да Вінчі провів останні роки свого життя. Тут відтворено атмосферу побуту та зібрано моделі пристроїв за його кресленнями.

Якщо не хочеться морочитися з візами і перельотами за кордон, то ваш шлях лежить в Санкт-Петербург. Тут в Ермітажі виставлені два оригінали Леонардо да Вінчі: «Мадонна Літта» та «Мадонна Бенуа».

Королівський сад квітів Кекенхоф

Навесні в Нідерландах відкривається Кекенхоф – великий королівський сад квітів з ландшафтним дизайном і приголомшливим різноманіттям квітів (зокрема унікальних видів тюльпанів). В інтернеті можна знайти безліч фотографій Кекенхофа, але жодна з них не відображає повної краси – результату праць сотень флористів і дизайнерів, а також особисто членів королівської родини.

Кекенхоф працює лише півтора-два місяці на рік. Щодня його відвідують десятки тисяч туристів, а на католицький Великдень у вихідні сюди приїжджає майже мільйон людей. Окрім прогулянки парком (платною) особливе задоволення приносить дорога до нього (безкоштовна). З будь-якого міста Нідерландів можна з комфортом доїхати сюди велосипедом, а шлях при цьому лежатиме повз затишних голландських сіл, ферм і безмежних різнокольорових тюльпанових полів.

Водоспад Вікторія

Щоб на власні очі побачити один із найнеймовірніших і мальовничих водоспадів світу, потрібно летіти до Замбії чи Зімбабве — саме на кордоні цих держав, на річці Замбезі, знаходиться цей 120-метровий природний шедевр, що тягнеться на два кілометри.

Битва роботів

Назва говорить сама за себе. Проводяться ці змагання у Сеулі, столиці Південної Кореї. Цілий рік команди розробляють андроїдних роботів, оснащують їх зброєю та «навчають» спецприйомам, а потім їх витвори б’ються до знищення з іншими розробками. Robot World – це така “жива сталь” на мінімалках, куди обов’язково потрібно заглянути, якщо плануєте до південнокорейської столиці.

Ель-Хазне

Це палац у стародавньому місті Петра на березі Йордану. Його особливість у тому, що він висічений у вапняковій скелі. Стіни зберегли сліди від нападів бедуїнів, а всередині, згідно з легендою, зберігаються фараонські скарби. Щодо останніх є питання, але сам вид споруди, а також стародавні зображення міфологічних істот на стінах – те, заради чого варто приїхати сюди.

Палм-Джумейра

Найбільший у світі штучний острів, що знаходиться у Дубаї, еміраті ОАЕ. По суті, це не острів, а гарна система хвилерізів та ділянок, на яких знаходяться готелі та розкішні вілли. Зверху Палм-Джумейра набуває вигляду пальми та півмісяців. Дістатися з Дубая до нього можна на монорейці.

Храм Боробудур

Найбільший буддистський храм у світі, який збудували індонезійці у IX столітті. Він знаходиться на острові Ява і має форму з вісьма ярусами. Площа храму – 55 000 квадратних метрів. Сюди донині прибувають буддистські паломники, що, втім, не проблема для тисяч туристів, які приїжджають подивитися на споруду та 504 статуї Будди всередині.