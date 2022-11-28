Чому Таїланд такий дешевий: туристам дали рекомендації, як не помилитися

У Таїланді, одному з найпопулярніших туристичних напрямків Азії, відомому багатою культурою, чудовою кухнею та сонячними пляжами, дуже доступні ціни. Розглянемо, які для цього є передумови, щоб не помилитися з відпочинком.

Чому Таїланд такий дешевий?

Ціни в Таїланді є прийнятними для середньостатистичного туриста — такий висновок зробили експерти The Thaiger і дали рекомендації щодо відпочинку. Витрати на проживання та повсякденні покупки значно нижчі, ніж в інших західних країнах. Це означає, що туристи можуть оглянути пам’ятки, смачно поїсти та зупинитися у затишних готелях за невелику ціну, ніж в інших популярних туристичних напрямках.

Яке місце в Таїланді найдешевше?

У Таїланді є безліч міст, сіл та островів, відвідування яких коштує недорого. Загалом курортні зони та туристичні напрямки дорожчі з погляду вартості проїзду. Проте фахівці закликали не зневірятися, т.к. мандрувати з обмеженим бюджетом у цих місцях все ще можливо. Наведемо варіанти, куди поїхати, щоб не помилитися:

Столичне місто Бангкок є одним із найдоступніших для мандрівників. Тут є висококласні готелі, ресторани та магазини, але є безліч недорогих варіантів. Туристи можуть вибрати для ночівлі хостели за кілька доларів, перекусити вуличною їжею та купити дешеві сувеніри.

Чаінг Май, оточене горами місто на півночі Таїланду, також відоме як недорогий туристичний напрямок для любителів культури та історії. Популярне місце серед мандрівників пропонує не тільки дорогі варіанти бронювання, але й доступні хостели, де вартість ліжко-місця становить близько $5 доларів (близько 200 грн.) за ніч.

У пляжній провінції Крабі, розташованій навпроти курортного острова Пхукет, знаючі туристи також можуть уникнути зустрічі з дорогими готелями та ресторанами. І так само, як і заможні відпочиваючі, насолоджуватися невимушеною тропічною атмосферою, без обмеження власного бюджету.

Якщо подорож островами входить у маршрут, є кілька менш дорогих варіантів. Наприклад, Ко Ланта та Ко Чанг. Вони ідеально підходять для тих, хто хоче відчути справжнє острівне життя без завищених цін та натовпів людей, які зустрічаються на знаменитих островах Пхі-Пхі та Самуї.

Середня вартість поїздки до Таїланду

Таїланд — країна, яка поки що рада бачити всі типи туристів: багатих і бідних, хоча влада вже давно обговорює можливість звести нанівець прибуття бюджетних туристів. Втім, поки цього не сталося, до «країни посмішок» потрапити просто і необов’язково витрачати для цього сотні тисяч гривень, щоб отримати розкішний відпочинок. Економним мандрівникам достатньо $20-30 на день, щоб поїсти та сплатити нічліг. Користуватися громадськими пляжами, на відміну від Єгипту, можна безкоштовно. Без грошей можна самостійно вирушити на пішохідну екскурсію, заздалегідь запланувавши маршрут. Якщо хочеться відпочивати з більш розгорнутою програмою, слід запланувати $50-75 на день. Цих грошей туристу буде достатньо не лише на розваги, напої, а й на транспорт на додаток до окремого номера у готелі або хостелі.

Нарешті, мандрівники, які віддають перевагу розкішному відпочинку, як правило, витрачають $200-300 на день. У цю суму входить відпочинок у хорошому курортному готелі, вишукані вечері або приватні тури та екскурсії.

Вартість проживання

Якщо у мандрівників обмежений бюджет, він легко знайде житло в Таїланді за кілька доларів за ніч. Наприклад, ліжко в хостелі коштуватиме $5-10 тоді як окрема кімната – $10-20, окремий номер у готелі середнього класу обійдеться в $20-40 за ніч.

У більш ексклюзивних зонах відпочинку, таких як Пхукет, Самуї та Пхі-Пхі, житло коштує на порядок дорожче. Незважаючи на це, туристи натовпами стікаються у ці курортні міста. В результаті вартість пляжних бунгало та п’ятизіркових курортів може змінюватись від $200-400.

Витрати харчування

Тайська кухня відома у всьому світі, і вона навряд чи буде кращою або дешевшою, ніж безпосередньо в самому Таїланді. Вулична їжа там усюди. Щогодини протягом дня продавці продають напої, закуски та страви – для них це основний заробіток. І в більшості випадків стріт-фуд смачний, безпечний та дешевий.

Ціни варіюються залежно від страви. Для орієнтиру: десерти та легкі закуски – близько $1, локшина та суп – приблизно $3, риба, м’ясо – $5. Особливість тайської їжі в тому, що поїсти поза домом з обмеженим бюджетом у Таїланді можна цілком по-королівськи. Більшість вегетаріанських страв у сімейному ресторані коштуватимуть $3-5, тоді як м’ясні або рибні страви – $7-8. Щодо висококласних ресторанів у Бангкоку чи Пхукеті, то там переважно «західні» ціни — для бюджетного туриста це дорого.

За західними та українським мірками у барах та ресторанах Таїланду недорогий алкоголь. Це з непомірно високим податком на алкоголь. Наприклад, велика пляшка пива коштуватиме $1-2, тоді як келих вина – $3-4, коктейлі з імпортним алкоголем – $6-10.

Витрати на розваги

У тайських містах мандрівникам подобається відвідувати кулінарні майстер-класи або дивитися матч із тайського боксу у прямому ефірі. Поруч із пляжем гості країни можуть вирушити на екскурсії, такі як сноркелінг, дайвінг та катання на човнах.

Безумовно, тури та екскурсії сильно відрізняються за ціною та якістю залежно від того, де турист знаходиться. За досвідом численних мандрівників дорога екскурсія не завжди означає високу якість. Експерти рекомендують заздалегідь ознайомитись з відгуками чи дослідженнями про послугу. Якщо грошей немає, підійде безкоштовний відпочинок: перебування на громадському пляжі, підйом на вершину гори або пішохідну екскурсію містом. Багато храмів у Таїланді також пропонують безкоштовний вхід і надають чудову нагоду познайомитися з місцевою культурою.

Транспортні витрати

Для туристів, які планують подорож країною, є хороша новина: транспорт у Таїланді коштує недорого. У популярній азіатській державі добре розвинена залізнична система, яка може доставити мандрівника до різних міст. Наприклад, від Бангкока до Чіангмай квиток коштує всього $15-30 — остаточна ціна залежить від типу квитка та класу обслуговування. Є також міжміські автобуси. Хоча вони не такі зручні, як поїзди, вони дешевші і дозволяють подорожувати більшою кількістю країн.

Більшість людей у ​​тайських містах їздять на таксі, мотоциклах чи тук-туках. Таксі — найдорожчий варіант, але вони все ще відносно недорогі порівняно із західними цінами і цілком можна порівняти з українськими. Так, поїздка містом обійдеться $3-8. Традиційні таксі коштують дорожче, ніж мотоцикли та тук-туки. Однак вони також можуть бути більш небезпечними та безрозсудними, особливо в годину пік.

Крім того, недоліком можна вважати один нюанс: місця для людей та багажу обмежені, тому вони не підходять для груп чи сімей. У Бангкоку також є наземна залізниця із двома лініями, що проходять через місто. Квиток в один кінець коштуватиме приблизно 20 грнивень, а проїзний на весь день — 70 гривень.