Чому пасажири не поспішають вибирати місця в літаку подалі від немовлят

Японські перевізники All Nippon Airways та Japan Airlines давно вже запровадили подібну практику. Вони вказують місця у літаку, які зайняті пасажирами з дітьми до двох років. Інші мандрівники одразу бачать, де криється потенційне джерело плачу, і можуть вибрати собі місце або поруч із немовлям — якщо вони цього хочуть, чи навпаки, подалі.

На перший погляд, японська ініціатива гідна наслідування. Потрібно порадити всім авіакомпаніям у світі наслідувати приклад японських колег, і незадоволених на борту відразу стане в рази менше.

Однак, як відомо, «добрими справами прославитися не можна», тобто жодна добра справа не буває безкарною. Ви здивуєтеся, але це нововведення викликало хвилю обурення батьків, і, перш за все, в інтернеті.

А їх що не влаштовує, запитують ті, хто з дітьми не подорожує. Адже немає кращої ситуації, коли поряд з немовлям, що летить, залишається кілька вільних місць, і батьки з малюком зможуть розташуватися з максимальним комфортом. Суцільні плюси для всіх. Але немає! Обурені користувачі з дітьми пишуть, що їх збираються загнати мало не в резервацію і обмежують права.

Ось вам одна цитата: “Тоді давайте помічати місця, які займуть п’яні, погано пахнуть і занадто товсті пасажири!”

На другому місці за популярністю інша точка зору. Сама собою ідея відзначати місця з дітьми — відмінна, але чому вік обмежений двома роками? Адже найбільше занепокоєння у польоті доставляють не немовлята, хоча істерять вони справді дуже голосно. Втім, у такому віці це абсолютно можна пробачити.

Ті, хто часто літають, знають, що таке діти, що підросли. Саме вони можуть запросто поставити на вуха весь літак та довести до інфаркту стюардес.

Є й інші думки. Хтось упевнений, що нововведення є абсолютно марним. Як написала одна дівчина: «Такий метод не врятує нікого, якщо немовлят розмістити по всьому салону: на початку, середині та наприкінці. Саме так це сталося на рейсі, яким я нещодавно летіла. Крик стояв по всьому літаку, і подітися від нього було нікуди».

Зрештою, останню категорію складають ті, хто схвалив ініціативу японців. Можливо, це і не стовідсоткова гарантія комфортного та спокійного польоту, але мати можливість усвідомленого вибору вже непогано.