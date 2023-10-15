Чому не варто аплодувати після посадки літака, розповів експерт

Пасажири літаків часто роблять речі, які можна зарахувати до дратівливих, вважають експерти. Зокрема, оплески під час посадки літака можуть образити пілотів, передає Express.

Однією з найчастіших помилок під час подорожей експерт із етикету Джо Брайант вважає те, як люди аплодують після приземлення. На думку експерта з поведінки, це можна зарахувати до грубості.

“Оплески не потрібні після приземлення і навіть є грубістю по відношенню до пілотів. Якщо приземлення вдале, овації припускають здивування навичкам. Якщо приземлення невдале, бавовни виглядатимуть образливо”, – пояснив експерт.

До слова, оплески пілотам з роками стали більш поширеними: пасажири аплодують у момент, коли літак приземляється.