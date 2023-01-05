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Чому навушники на борту літака небезпечні, розповіла стюардеса

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Чому навушники на борту літака небезпечні, розповіла стюардеса

Бортові навушники назвали одним із найнебезпечніших предметів для пасажирів. Такою думкою поділилася колишня стюардеса на форумі Quora, повідомляє Dip.org.ua.

Дівчина розповіла, що бортові навушники, які видають пасажирам, можуть бути небезпечними. Навушники на борту літака можуть містити безліч мікробів і бруду, оскільки ними щодня користуються десятки людей. При цьому м’які накладки замінюються лише в тому випадку, якщо вони розірвалися.

“Авіакомпанії, які надають навушники, майже чи навіть ніколи не турбують себе заміною силіконових накладок. Тому, будь ласка, завжди рвіть їх, як тільки ви їх використовуєте, просто щоб переконатися, що вони замінять їх”, – пише вона.

Інший вихід, запропонований стюардесою, — принести свої власні навушники разом із двоштирьковим адаптером для роз’єму в літаку.

Те саме стосується безкоштовних ковдр і подушок, які також сотні разів використовуються різними пасажирами. За словами іншої бортпровідниці, ковдри та подушки використовуються знову і знову. Їх просто складають та прибирають для наступного рейсу.

Приносити свій власний комплект подушок та ковдр може здатися клопіткою справою, але це невелика ціна за те, щоб “не ділити ліжко” з сотнями незнайомців.

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