Це просто огидно: стюардеса назвала напої, яких треба уникати на борту

Під час авіаподорожі літаком туристам слід уникати будь-яку ціну пити розливні напої, тобто, ті, що не упаковані, оскільки вони «огидні». Стюардеса Кет Камалані, яка відома своїми роликами про залаштунки роботи персоналу авіакомпаній, поділилася подробицями TikTok.

В одному зі своїх вірусних відеороликів вона розповіла любителям подорожей про один конкретний продукт, якого вони мають уникати на борту. «Ніколи ніколи, ніколи не споживайте ці продукти в літаку. Правило номер один: ніколи не вживайте рідину, яка не знаходиться у банці чи пляшці».

Хоча може бути дуже привабливо попросити у стюардеси безкоштовну чашку чаю або кави, щоб зробити подорож трохи затишнішою, Кет виразно не радила цього робити. «Причина у тому, що ці резервуари для води ніколи не чистяться. Ми рідко п’ємо каву чи чай. Рідина надходять з одного резервуару для води, тому, коли ви п’єте цю каву та чай, вона надходить із цієї гарячої води, і це абсолютно огидно», – заявила вона.

Далі вона заявила, що резервуари “рідко чистять, якщо вони не зламані”. Частина машини виймається та очищається між рейсами, але вся машина ніколи не чиститься.

Потім Кет поділилася ще однією причиною, через яку кава або чай – менш привабливий варіант як напій на борту авіалайнера. Усі резервуари знаходяться біля туалету.

Потім вона дала «професійну пораду» батькам, які подорожують із маленькими дітьми: «Ніколи не просіть гарячу воду і не наливайте її в пляшечку дитини. Попросіть бутильовану воду, а потім гарячу воду у чашці. Налийте воду з пляшки в дитячу ємність та підігрійте у чашці з гарячою водою».

Щодо коментарів до ролика, то вони були різними. Одні були неймовірно вдячні за інсайдерську таємницю: «Дякую. Я і моя сім’я скоро вирушимо в подорож з моїм молодшим братом, тож дякую!». Другі не поділили претензій до напоїв на борту: «Я сама стюардеса, і з моєю авіакомпанією все гаразд. Я весь час п’ю з них каву, ніколи не хворіла».