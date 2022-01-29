Cайт для оформлення Thailand Pass атакували хакери

Урядові веб-сторінки Таїланду часто стають метою атак хакерів, і сайт, на якому оформляється Thai Pass, не став винятком. У ЗМІ з’являються повідомлення про те, що люди отримують підроблені листи від порталу, що ведуть на шкідливий контент, передає The Thaiger.

Передбачається, що до бази даних з адресами електронної пошти, яка зазначається заявниками при запиті Thailand Pass, отримали шахраї. Вони використовують ці відомості для поширення шкідливого програмного забезпечення.

Туристи повідомляють, що отримують сумнівні електронні листи, які містять інформацію про проблеми з Thai Pass і необхідність завантаження файлу з стороннього ресурсу.

Однак у текстах таких листів часто є граматичні та пунктуаційні помилки, які мають насторожити отримувача. При цьому посилання веде на сайт gamecardsy.com, що відзначений Google Safe Browsing як шкідливий. У попередженні говориться, що портал може спробувати обманним шляхом змусити користувача завантажити комп’ютер і встановити небажане програмне забезпечення.

Громадянам, які отримали такі листи, рекомендується не переходити по будь-яких посиланнях. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності надісланої інформації слід вручну ввести адресу сайту для оформлення Thai Pass.