Бича акула вбила туристку на популярному курорті

Іноземна туристка, яка відвідувала найпопулярніші Багамські острови під час круїзу на лайнері, загинула у вівторок, 7 вересня, після нападу акули.

За словами суперінтенданта Королівської Багамської поліції Кріслін Скіппінгс, 58-річна американка займалася сноркелінгом із членами своєї родини, коли на неї напала бичача акула в резервації Грін-Кей. За даними Globalnews, мандрівниця, чиє ім’я не розголошується, прибула на Багами від американської круїзної компанії Royal Caribbean того ранку.

Під час стоянки в Нассау, столиці Багамських островів, сім’я вирушила на екскурсію приватним катером туристичної компанії, щоб зайнятися сноркелінгом у популярному місці неподалік острова Роуз. Близько 14:00 години дня за місцевим часом на жінку напала бичача акула під час підводного плавання.

Члени сім’ї побачили напад та кинулися на допомогу родичці. Співробітники туристичної компанії допомогли втягнути жінку на катер і помчали до найближчого причалу, де на них чекали медики. Однак на шляху до берега постраждала не мала ознак життя. За даними видання, на верхніх кінцівках жінки були сліди укусів.

Жінка та її родина пливли на круїзному лайнері Royal Caribbean Harmony of the Seas, який у неділю вирушив у семиденний тур із Порт-Канаверала, штату Флорида до США. Після смерті мандрівниці круїзна компанія опублікувала заяву, в якій говорилося, що вона «надає підтримку та допомогу близьким гостя у цей важкий час».

Район, де стався напад, було оточено та закрито на невизначений термін для любителів підводного плавання. Влада заявила, що інцидент розслідується. Згідно з Міжнародним досьє про напад морських хижаків, останній зареєстрований напад акул на Багамах стався у 2018 році.

Атаки акул вкрай рідкісні, за оцінками Флоридського музею природної історії, ймовірність бути атакованою акулою зі смертельними наслідками становить менше одного до чотирьох мільйонів. У той же час, за даними експертів з музею, бичачі акули частіше, ніж інші види акул, нападають на людей без причин. Минулого року у всьому світі було підтверджено 73 випадки нападу цих тварин.

Довідка: Бичачі акули належать до сімейства сірих акул, тобто є найближчою родичкою блакитної та тигрової акули. Акула-бик, на відміну від своїх побратимів, легко переносить прісну воду і часто піднімається вгору по річці на досить великі відстані. Багато нападів морських істот є випадками помилкового пізнання і можуть статися, коли люди плавають поблизу великих косяків риби або коли у воді погана видимість. Ці хижаки можуть нападати з метою самооборони, коли відчувають загрозу.