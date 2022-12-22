Британку не пустили на рейс через горіхи

Пасажирку не пустили на рейс через харчову алергію на горіхи, оскільки екіпаж побоювався за її життя під час польоту. Дівчина виявилася одна за кілька тисяч кілометрів від будинку, передає Dip.org.ua з посиланням на Mirror.co.uk.

Британка Ханна Олсен страждає на легку форму алергії на горіхи. Вона прямувала у відпустку з Манчестера в Кейптаун з пересадкою в Стамбулі. Перша частина польоту пройшла без проблем. Однак під час посадки на другий рейс у Туреччині дівчина попросила у екіпажу меню зі складом страв, щоб переконатися, що там немає горіхів.

“У мене легка алергія, вона не передається повітряно-краплинним шляхом. Я не просила їх не подавати горіхи або щоб вони змінювали щось у польоті. Я просто хотіла знати, щоб переконатися у безпеці продуктів для мене”, – сказала вона.

Члени екіпажу запропонували їй написати від руки заяву про те, що вона бере на себе всю відповідальність за те, що відбувається у польоті. Вона погодилася та поставила підпис. Однак через десять хвилин бортпровідник повернувся і повідомив Ханне, що пілот відмовляється летіти з нею. Дівчину попросили залишити борт.

“Я так засмутилася, це було нелюдяно. Я плакала, а інші пасажири злилися на мене через затримку рейсу”, – ділиться Олсен.

Жінка провела в Стамбулі добу та сплатила готель зі своєї кишені. Авіакомпанія Turkish Airlines погодилася без доплати посадити її на інший рейс у потрібному напрямку.